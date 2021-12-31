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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تصوير بدون إذن .. قصة اتهام عمرو دياب بالتحرش بسبب إعلان ستروين "فيديو"

لقطة من إعلان ستروين
لقطة من إعلان ستروين الذي شارك فيه عمرو دياب

أثار إعلان ستروين الذي يقدمه الهضبة عمرو دياب جدلا كثيرا وهجوما واسعا من قبل البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتُقد إعلان عمرو دياب باعتباره "يحرض على التحرش وينتهك خصوصية النساء"، وأصدرت شركة “ستروين” بيانا تعلن من خلاله سحب الإعلان.  

بيان إعلان ستروين 

وجاء في بيان الاعتذار عن إعلان ستروين بعدما انتقده الفنان عباس أبوالحسن : "تحرص شركة ستروين على مشاعر جميع المجتمعات التي تعمل بها ولا تتسامح الشركة مع التحرش بكافة أشكاله، نحن نتفهم التفسير السلبي لمشهد ظهر في أحدث إعلان تليفزيوني لسيارة 4 Citroen في مصر". 

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وأضاف البيان في معرض الاعتذار عن إعلان عمرو دياب أن "المشهد يسلط الضوء على خاصية Connected cam وهي كاميرا مدمجة عالية الدقة مصممة لالتقاط لحظات قيادة فريدة بالإضافة إلى تحسين سلامة قائد المركب والذي اعتبره البعض مشهدا غير لائق"، وذلك بعد تعليق الفنان عباس أبوالحسن . 

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واختتم البيان: "لذا اتخذنا قرارا بسحب هذه النسخة من الإعلان التجاري من جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بستروين ونقدم خالص اعتذارنا لكل من شعر بالاستياء من هذا المشهد"، وذلك بعد أزمة إعلان ستروين الذي شارك فيه عمرو دياب .  

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وللمزيد حول إعلان عمرو دياب المعروف بـ إعلان ستروين وتعليق الفنان عباس أبوالحسن اتهام الإعلان بالتحرش والإساءة للمرأة المصرية شاهد الفيديوجراف التالي:

عمرو دياب إعلان ستروين اعلان عمرو دياب عباس أبوالحسن التحرش

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