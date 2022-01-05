باجاني تشوق لسياراتها الخارقة الجديدة زوندا| صور

كشفت شركة باجاني الايطالية عن سيارتها الجديدة زوندا التي مازالت ترفض الاندثار حتى الآن، حيث ظهرت لأول مرة بإصدار C12 عام 1999، والآن ستأتي بإصدار جديد موجه للطرق العامة تحت اسم LMM Design سيكون الأخير، حسبما ذكرت الشركة الإيطالية وذلك رغم تفاخرها بهذا الطراز مرات عديدة من قبل.

ستكون هذه السيارة من طراز Pagani Zonda 760 Roadster وستعد الإصدار الخامس والأخير في سلسلة العلامة التجارية الإيطالية 760، وستتولى باجاني البناء الفعلي في مصنعها، حيث يتم تصميم كل عنصر من عناصر LMM Design بشكل يدوي خاص تستهدف العملاء على المدى البعيد.

لم تكشف باجاني حتى الآن عن عناصر التصميم التي تجعل زوندا الجديدة فريدة من نوعها وجاءت الصورة التشويقية التي تظهر السيارة الخارقة من الجانب حيث توضح الصور رؤية قوية لهيكلها الأحادي المصنوع من ألياف الكربون، وتم تثبيت المحرك في الجزء الخلفي من السيارة.

تشير الاحتمالات ان سيارة باجاني زوندا الجديدة ستعتمد على محرك V12 بسعة 7300 سي سي من مرسيدس AMG والذي ينتج قوة تصل الى 750 حصانًا (559 كيلووات أو 760 حصانًا متريًا) وعزم أقصى للدوران يصل الى 575 رطلاً (780 نيوتن متر).

ستنطلق سيارة باجاني زوندا الجديدة في عام 2022 ويتبقى عده شهور حتى نري السيارة الجديدة بكامل قوتها، كما ستطلق باجاني أيضاً نموذجاً جديداً بالاسم الرمزي C10تستخدم السيارة محرك مرسيدس- AMGمزدوج التوربو بسعة 6000 سي سي V12، ينتج فقط 30 إلى 40 حصانًا (22 إلى 30 كيلوواط) أكثر من باجاني هوايرا، لكن الوزن الأقل يجب أن يمنح الماكينة القادمة ميزة، ويمكن للمشترين اختيار علبة تروس يدوية أو مزدوجة القابض، وسيتم انتاج ما بين 280 و 300 نموذج منها.