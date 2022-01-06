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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بروتوكول بين "أ ش أ" والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في التدريب

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين "أ ش أ" والأكاديمية العربية للعلوم والتكن

وقعت وكالة أنباء الشرق الأوسط والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بروتوكول تعاون في مجال التدريب الطلابي.

وقع البروتوكول عن الوكالة علي حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، وعن الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية.

حضر مراسم التوقيع هالة مراد مدير مركز التدريب بالوكالة، والأستاذ الدكتور محمد النشار عميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية.

وأشاد علي حسن رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط -في كلمته خلال توقيع البروتوكول- بالمستوى العلمي للأكاديمية بمختلف كلياتها الجامعية لاسيما، في ضوء التوجيهات الرئاسية بتطوير مستوى التعليم العالي والبحث العلمي بما يتوافق مع أحدث النظم والمناهج والتطورات العلمية بهذا الشأن.

وأعرب عن ترحيب الوكالة باتاحة فرص التدريب لدارسي وخريجي الإعلام واللغات الأجنبية والراغبين في تعلمها داخل مقر وكالة أنباء الشرق الأوسط سواء بصورة فردية أو عبر بروتوكولات التعاون الموقعة بين الوكالة والعديد من الجامعات الحكومية والخاصة في مجال التدريب.

بدوره، أشاد رئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبدالغفار، بالرسالة الإعلامية والأداء المتميز لوكالة أنباء الشرق الأوسط عبر تاريخها العريق، معربا عن ترحيبه والأكاديمية بالتعاون معها في كل ما من شأنه النهوض بالمستوى العلمي لطلاب الأكاديمية وإتاحة فرص التدريب العملي لهم بما يساهم فى حسن إعدادهم لسوق العمل.

بموجب البروتوكول يقدم مركز التدريب بوكالة أنباء الشرق الأوسط دورات تدريبية لطلاب الأكاديمية في مجالي الترجمة بكل أنواعها والإعلام بفروعه المختلفة، كما يوفر تدريبا عمليا لأوائل الخريجين.

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الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا علي حسن إسماعيل عبد الغفار

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