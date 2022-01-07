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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيفي عبده تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

صدى البلد

هنأت الفنانة فيفي عبده أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت فيفي عبده: “عيد ميلاد مجيد لاخواتنا الاقباط كل سنة و انتم طيبين و ربنا يحفظ مصر و دايماً بخير و امن و سلام❤️❤️❤️❤️❤️🎄”.

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ببدلة رقص.. إطلالة جذابة لـ فيفي عبدة عبر انستجرام

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فيفي عبده تستعيد ذكريات إحدى حفلاتها.. شاهد

يذكر أن الفنانة فيفي عبده، شاركت متابعيها مقطع فيديو من إيطاليا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

 

وعبرت عن سعادتها بالتكريم في مهرجان للرقص الشرقي مع عدد من الراقصات، وتحدثت باللغات المختلفة الإنجليزية والإيطالية، وكتبت: مساء الفل أنا لسه واصلة إيطاليا لحضور تكريم في مهرجان للرقص الشرقي هنا”.


 وأوضحت فيفى عبده، خلال حوارها مع برنامج “السيرة”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”: " مرة كنت راكبة تاكسى أنا وأمى، وكان فيها حفرة كبيرة فى الشارع المهم، من الرعب خرجت من التاكسى وطلعت قعدت على الرصيف وسبت أمى فى العربية".
 

 

عيد الميلاد المجيد الميلاد المجيد الأقباط الفنانة فيفي عبده أقباط مصر

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