فيفي عبده تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

هنأت الفنانة فيفي عبده أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت فيفي عبده: “عيد ميلاد مجيد لاخواتنا الاقباط كل سنة و انتم طيبين و ربنا يحفظ مصر و دايماً بخير و امن و سلام❤️❤️❤️❤️❤️🎄”.

يذكر أن الفنانة فيفي عبده، شاركت متابعيها مقطع فيديو من إيطاليا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وعبرت عن سعادتها بالتكريم في مهرجان للرقص الشرقي مع عدد من الراقصات، وتحدثت باللغات المختلفة الإنجليزية والإيطالية، وكتبت: مساء الفل أنا لسه واصلة إيطاليا لحضور تكريم في مهرجان للرقص الشرقي هنا”.



وأوضحت فيفى عبده، خلال حوارها مع برنامج “السيرة”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”: " مرة كنت راكبة تاكسى أنا وأمى، وكان فيها حفرة كبيرة فى الشارع المهم، من الرعب خرجت من التاكسى وطلعت قعدت على الرصيف وسبت أمى فى العربية".

