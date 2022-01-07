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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى خاطر يهنئ زوجته بـ عيد ميلادها

صدى البلد

هنأ الفنان مصطفى خاطر زوجته بـ عيد ميلادها، ونشر صورة تجمعه بها عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

 

وكتب مصطفى خاطر “ كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي وربنا يخليكي ليا  ”.

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عم الناس.. مصطفي خاطر يحتفل بعيد ميلاد شقيقه عبر انستجرام

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مصطفى خاطر يحتفل بالعام الجديد.. شاهد

وحرص الفنان مصطفى خاطر والفنانة هنا شيحة، على مشاهدة فيلمهما الجديد "مربع برمودة" مع الجمهور داخل إحدى السينمات الكبرى بمدينة ٦ أكتوبر، وذلك لمتابعة ردود الفعل حول الفيلم الذي بدأ عرضه يوم الأربعاء الماضي في السينمات.

 

والتقط خاطر وهنا الصور التذكارية مع الجمهور من كل الشرائح العمرية المختلفة، الذين أثنوا على الفيلم وأكدوا أنه عمل كوميدي تشويقي يليق بنجومه، وايضاً يناسب كل الأعمار.  

 

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي مليء بالمغامرات، ويعتمد على الفكرة والمواقف من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين، حيث ترتبط مصائرهم لفترة زمنية معينة ويدخلون في سلسلة من المغامرات والمواقف الكوميدية، وتم تصوير مشاهد الفيلم في العديد من المناطق المتفرقة تجاوزت 30 لوكيشن، منها أكثر من فيلا بمنطقة شبرامنت وبعض الشقق والشركات والمتاحف ومحلات المجوهرات وبعض الجراجات والمكاتب، بالإضافة إلى العديد من الشوارع بالقاهرة.

 

يشار إلى أن اسم الفيلم "مربع برمودة" وليس "مربع برمودا"، والمقصود بكلمة "برمودة" هو الشهر القبطي المعروف، والفيلم من تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت وإنتاج “ذا جيت ميديا جروب” لصاحبها عاطف كامل و"يلو تيب تك" لصاحبها أحمد البطل، وبطولة مصطفى خاطر وروجينا وعمرو عبدالجليل وهنا شيحة ومحمد ثروت ومحمد جمعة ودينا وعايدة رياض ونهى رأفت.

مصطفى خاطر روجينا محمد ثروت عايدة رياض هنا شيحة

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