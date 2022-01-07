جرائم أول أسبوع من 2022.. سيدة تشعل النار في ابنتها .. شاب يمطر والده وشقيقه بالرصاص.. والقصة الكاملة لـ ضحية الصور المفبركة بالغربية

مر أسبوع فقط على بداية العام الجديد 2022 الذي شهد خلال تلك الأيام السبعة عدد من الجرائم المؤسفة والحوادث المروعة راح ضحيتها العديد وابرزها وفاة الطالبة بسنت خالد ضحية الصور المفبركة بالغربية وحادث تصادم 14 سيارة بالطريق الأوسطي إضافة الى عدد من الجرائم الأخرى.

الطالبة بسنت

أمرت النيابة العامة بحبس متهميْنِ اثنيْنِ احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في قضية وفاة بسنت بكفر الزيات؛ لاتهام أحدهما بهتك عرضها حال كونها طفلة -لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية- باستطالته لعموم جسدها، وتهديدها بإفشاء صورٍ فوتوغرافية ومقطع مصورٍ منسوبين لها حصل عليهما خلسة، بنشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، واتهام الاثنين باعتدائهما على حرمة حياة المجني عليها الخاصة، وإذاعتهما علنًا تلك الصور والمقطع، واستعمالهما بغير رضائها، وتعديهما بذلك على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع المصري.

هذا، وتُوالي النيابة العامة إجراءات التحقيق في القضية استجلاءً للحقيقة وإقامةً الدليل قِبَل المتهمينِ، وتؤكد أن التحقيقات حتى تاريخه توصلت إلى أن وفاة الفتاة كان نتيجة ما تعرضت له من ضغوط نفسية مما لاقته من المتهميْنِ، وأنه قد غُرّر بها باستغلال صِغر عمرها حتى وصلت لمرحلة من اليأس والخوف الشديد دفعاها إلى التخلص من حياتها.

جحيم الأوسطي

أجرت النيابة العامة تحقيقات موسعة في حادث التصادم الذي وقع بالطريق الدائري الأوسطي حيث كشفت النيابة العامة عن تكرار وقوع الحوادث المرورية بمحل الواقعة، من سابق تلقيها إخطارات بها نتيجةَ حجبِ زاوية الرؤية في المنحنى الذي وقع عنده الحادث.

وناشدت النيابة العامة، في بيان أصدرته مساء يوم الحادث، المختصين بالانتقال لمعاينة هذا الموقع وبيان حقيقة سبب تكرار وقوع الحوادث المرورية به، وإصلاح ما فيه من عيب إن وُجد؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

وأكدت النيابة العامة استقصاءَها في تحقيقاتها الخطأ الذي قد ينسب إلى المتهم من تجاوزه السرعة المقررة قانونًا حالَ سيره بهذا المنحنى، ومدى تأثير ما أُشير إليه من حجب الرؤية على المتهم أثناء قيادته لبيان مسئوليته الجنائية عن الحادث.

وانتقلت لموقع الحادث لمعاينته، وللمستشفيات لمناظرة جثمان المتوفى وسؤال المصابين واستجواب المتهم المتحفظ عليه.

وقالت النيابة العامة، إنها أخطرت ظهيرةَ يومِ "الأربعاء" الموافق الخامس من شهر يناير الجاري بوقوع حادث مروري بالطريق الأوسطي اتجاه الجيزة -بدائرة حلوان- باصطدام سيارة نقل تجرّ مقطورة بثلاث عشرة سيارة كانت متوقفة في الطريق لإزالة آثار حادث سابق به.

وأوضح البيان أن السيارة المتسببة في الحادث اندفعت بسرعة وفوجئت بتوقف السيارات عند أحد المنحنيات فاختلت عجلة القيادة من سائقها واصطدمت بالسيارات المتوقفة مما أسفر عن اشتعال ثماني سيارات منها -اشتعل بعضها كليًّا وبعضها جزئيًّا- ووفاة شخص وإصابة ثمانية آخرين.

وأشارت إلى أنه تم التحفظ على قائد السيارة النقل المتسببة في الحادث ونقل المصابين للمستشفيات لعلاجهم.

وأفاد البيان بأن النيابة العامة انتقلت لموقع الحادث لمعاينته، وللمستشفيات لمناظرة جثمان المتوفى وسؤال المصابين واستجواب المتهم المتحفظ عليه.

وقررت النيابة العامة ندب الإدارة العامة للأدلة الجنائية والمهندسين الفنيين لمعاينة مسرح الحادث والسيارات المشتعلة به بيانًا لسبب اندلاع الحريق بها، وحصر تلفياتها وبيانها، وعرض المتهم المتسبب في الحادث على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منه بيانًا لمدى تعاطيه موادَّ مخدرة من عدمه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

اتوبيس الجلالة

أصيب 45 عاملًا في حادث انقلاب ميني باص بطريق الجلالة جنوب محافظة السويس، ولم يسفر الحادث عن أي وفيات، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مستشفى السويس العام.

تلقى مرفق إسعاف السويس بلاغًا من قائدي السيارات على طريق الجلالة، يفيد انقلاب أتوبيس بطريق الجلالة على مسافة قريبة من طريق «السويس - السخنة» قرب محطة وقود أبو الدرج.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف 20 سيارة من نقاط التمركز على طريق السخنة والتي وصلت لموقع الحادث بعد 7 دقائق من تلقي البلاغ، كما جري الدفع بسيارات من مرفق الإسعاف إلى مكان الأتوبيس.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث، وأفادت المعاينة الأولية أن الأتوبيس يحمل لوحات «1854 ج ط أ» يستقله ركاب عاملين بإحدى القرى السياحية على طريق السخنة الزعفرانة، وهم من محافظات مختلفة.

اطلق النار على والده وشقيقه بسبب البرسيم

أطلق شاب النار على والده وشقيقه مما تسبب في مصرع الأب وإصابة شقيقه، في مشاجرة بالأسلحة النارية نتيجة خلاف على محصول البرسيم، بالأرض الزراعية بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط شمال محافظة أسيوط.

تلقى اللواء دكتور عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة منفلوط، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية ووقوع قتيل ومصاب.

على الفور، انتقلت فرق الإسعاف والمباحث، وتبين قيام شاب باطلاق وابل من الاعيرة النارية ما أسفر عن مقتل والده "رزق. م. س" وإصابة شقيقه حماده ١٨سنة.

وبسؤال الأهالي وإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين الابن ووالده على محصول البرسيم وقام الشاب بإطلاق النار على والده وشقيقه مما تسبب في وفاة الأول وإصابة الثاني.

تشعل النار في جسد ابنتها

اشعلت ربة منزل، بعزبة صالح، التابعة لقرية الرجدية، بمركز طنطا، النيران في جسد ابنتها، صاحبة الـ17 عامًا، بسبب شكها في سلوكها، وجرى نقل المجني عليها، إلى مستشفى الحروق بكفر الزيات، لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، بقيام ربة منزل، بعزبة صالح، التابعة إلى قرية الرجدية، في مركز طنطا، بمحافظة الغربية، بإضرام النيران في ابنتها، «خلود. ط» 17 عاما، مقيمة بذات العنوان، وذلك عن طريق سكب مادة السولار عليها ثم إشعال النيران فيها، ما أسفر عن إصابتها بحروق خطيرة في أنحاء متفرقة في جسدها.

على الفور تم انتقال الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات الأولية أن الأم ربة منزل، وأن الضحية في الصف الثاني الثانوي، وأنها قامت باشعال النيران في ابنتها بسبب شكها في سلوكها، وأنها ارتكبت الجريمة نوعاً من العقاب لها.

وتم نقل الضحية إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحويلها إلى مستشفى الحروق في كفر الزيات، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.