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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دعاء سهيل: كورس التخسيس يحتوي على العديد من الفيتامينات

صدى البلد

خصص برنامج البيه والهانم، المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي ممدوح الشناوي، فقرة خاصة للحديث عن السمنة، وتم استضافة، الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية، والفتاة رودي التى كانت تعانى من زيادة فى الوزن هى وشقيقتها إسراء، وتم فقدان الوزن فى فترة قصيرة بـ متابعة من الدكتورة دعاء سهيل.

قالت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية، إن لديها برنامج ولكن كل حالة يكون لها نظام يسير عليها، وأنه فى برنامجها لا تحرم الشخص من الاكل.

 الكورس العلاجى

ولفتت إلى أن الكورس العلاجى الذى تقدمه من أجل خفض الوزن، الذى تقدمه للمواطنين الذين يعانون من السمنة، يحتوي على مكمل غذائي لتعويض ما يفقده الجسم من فيتامينات وعناصر غذائية، متابعة" الكورس يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر".

وأضافت: أن المتابعة المستمرة خلال عملية فقدان الوزن مهمة جدا، متابعة: المتابعة المستمرة ضرورة للتأكد من مدى استجابة الجسم للكورس العلاجي.

ولفتت خبيرة التغذية، إلى أن الكورس العلاجي يساعد في فقدان الوزن بشكل كبير وواضح، دون الشعور بالتعب، موضحة:" هي هتخس من غير ما يبان على منظرها أنها فقدت وزن".

وتابعت: إن مريض السمنة بطبيعته محب للأكل، ويتناول الطعام بكميات كبيرة و في وقت متأخر ليلاً، خاصة الوجبات السريعة.

وأضافت دعاء سهيل خبيرة التغذية أنها لا تقوم بمنع الأكل عمن يريدون التخسيس، ولكن تضع الأكل ولكن تعطى من يغلق الشهية، معلقة : "هحط ليك الاكل اللى انت عايزه ولو تقدر كل".

دعاء سهيل الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية التغذية خفض الوزن مكمل غذائي

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