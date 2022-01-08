حياتها دُمرت.. رئيس وحدة التنمية البشرية بحلوان يكشف سبب فيديو معلمة المنصورة| فيديو

قال الدكتور ياسر محمد ، رئيس وحدة التنمية البشرية بجامعة حلوان ، إن الإدمان الإلكتروني يتسبب في فوبيا جمع الأموال عبر بعض التطبيقات، مؤكدا :" كل ده فيك بس الأمور لسه في أيدينا".

وأضاف الدكتور ياسر محمد ، خلال لقائه لـ برنامج "صباح البلد "، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن قانون تداول المعلومات المصري في طريقه لمحاولة حماية بيانات المستهلكين، معلقا على قضية السيدة التي نشر لها مقطع فيديو وهي ترقص قائلا: "القضية أن فيه مؤامرة على البنت دي نتيجة أنها كانت حاصلة على شهادة المعلمة المثالية".

وتابع: “حياتها تدمرت بسبب انتهاك الخصوصية وبغض النظر عن أنها مدرسة لم يكن لها الحق أن تفعل هكذا ، والفيديو كان فيه بعض اللقطات اللطيفة”.

وأوضح رئيس وحدة التنمية المحلية بجامعة حلوان، أن مقاومة الابتزاز من الأخرين تأتي من خلال التعرف على الحقوق والواجبات للأفراد، ووضع خطط لإدارة الازمة في حالات التعرض للابتزاز .

وحذر من برنامج تجسس شهير يعرف بـ "بيجاسوس " يقوم باختراق الهواتف، مردفا: "كل ماهو رقمي غير أمن وبمجرد أن يرن هاتفك فأنت مخترق".