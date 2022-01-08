غدا.. انقطاع المياه عن بعض مناطق القاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق ( الهضبة العليا – مساكن الزلزال – اب تاون كايرو -الأسمرات )، وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 09- 01-2022 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم الإثنين الموافق 10 – 01 – 2022.

وأرجعت سبب انقطاع المياه إلى قيام شركة الصرف الصحى بالقاهرة بتحويل خط طرد من محطة رفع المقطم الرئيسى قطر 900 مم المتعارض مع أعمال توسعة منزل كوبرى إعمار مع محور الشهيد.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، هذا وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.