جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد ختام مباريات الجولة الـ 20

أسدل الستار مساء أمس السبت على الجولة الـ20 في الدوري الاسباني لكرة القدم “الليجا” للموسم الحالي 2021-2022 حيث شهدت الجولة منافسة قوية على الدخول إلى المربع الذهبي.

وخيم التعادل الإيجابي على مجريات لقاء فريق برشلونة بنظيره العنيد فريق غرناطة، بهدف لكلاً منهما، وذلك ضمن مجريات لقاء العودة المقام على ملعب نويفو لوس كارمينيس.

وتمكن فريق ريال مدريد من الفوز على نظيره العنيد فريق فالنسيا، برباعية مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن مجريات لقاء الإياب، وخلال تلك المواجهة تمكن لاعب الملكي المتألق كريم بنزيما من الوصول لهدفه رقم 301 مع ناديه الحالي، وبذلك الفوز تمكن الملكي من تدعيم صدارته في جدول الترتيب.

جدول ترتيب الدوري الاسباني

1 -ريال مدريد 49 نقطة

2- إشبيلية 41 نقطة

3 -ريال بيتيس 33 نقطة

4 -ريال سوسيداد 33 نقطة

5- اتليتكو مدريد 32 نقطة

6 - برشلونة 32 نقطة

7 - رايو فايكانو 30 نقطة

8 - فياريال 28 نقطة

9 - فالنسيا 28 نقطة

10- أتليتيك بلباو 27 نقطة

11- اسبانيول 26 نقطة

12- غرناطة 24 نقطة

13 - سيلتا فيجو 23 نقطة

14 - أوساسونا 22 نقطة

15 - مايوركا 20 نقطة

16 - خيتافي 18 نقطة

17 - إلتشي 16 نقطة

18- ألافيس 16 نقطة

19- قادش 14 نقطة

20- ليفانتي 8 نقطة