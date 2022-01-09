عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد ختام مباريات الجولة الـ 20

صدى البلد

أسدل الستار مساء أمس السبت على الجولة الـ20 في الدوري الاسباني لكرة القدم “الليجا” للموسم الحالي 2021-2022 حيث شهدت الجولة منافسة قوية على الدخول إلى المربع الذهبي.

وخيم التعادل الإيجابي على مجريات لقاء فريق برشلونة بنظيره العنيد فريق غرناطة، بهدف لكلاً منهما، وذلك ضمن مجريات لقاء العودة المقام على  ملعب نويفو لوس كارمينيس.

وتمكن فريق ريال مدريد من الفوز على نظيره العنيد فريق فالنسيا، برباعية مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن مجريات لقاء الإياب، وخلال تلك المواجهة تمكن لاعب الملكي المتألق كريم بنزيما من الوصول لهدفه رقم 301 مع ناديه الحالي، وبذلك الفوز تمكن الملكي من تدعيم صدارته في جدول الترتيب.

txt

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يدك شباك فالنسيا وينفرد بالصدارة

txt

رقم قياسي جديد لـ داني ألفيس مع برشلونة في الدوري الإسباني

جدول ترتيب الدوري الاسباني 

1 -ريال مدريد 49 نقطة
2- إشبيلية 41 نقطة
3 -ريال بيتيس 33 نقطة
4 -ريال سوسيداد 33 نقطة
5- اتليتكو مدريد 32 نقطة
6 - برشلونة 32 نقطة
7 - رايو فايكانو 30 نقطة
8 - فياريال 28 نقطة
9 - فالنسيا 28 نقطة
10-  أتليتيك بلباو 27 نقطة
11- اسبانيول 26 نقطة
12- غرناطة 24 نقطة
13 - سيلتا فيجو 23 نقطة
14 - أوساسونا 22 نقطة
15 - مايوركا 20 نقطة
16 - خيتافي 18 نقطة
17 - إلتشي 16 نقطة
18- ألافيس 16 نقطة
19- قادش 14 نقطة
20- ليفانتي 8 نقطة

الدوري الإسباني الليجا برشلونة غرناطة ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني

ترشيحاتنا

زوجة عصام الحضري تعلن إصابة ابنتيها بفيروس كورونا: يارب تعدي عليكم سهلة

دعاء نزول المطر للأطفال .. كلمات مأثورة في السنة النبوية

عمره 13 مليار سنة.. العثور على أكبر هيكل في المجرة|صور

انطلاق أمم إفريقيا.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 - 1 - 2022 والقنوات الناقلة

دعاء للميت بالرحمة .. أدعية وأذكار رددها في المقابر أو في الصلاة

بسبب أصولها السورية..السلطات الأمريكية تمنع ملكة جمال بريطانيا من دخول أراضيها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

مفاجآت 2022.. شيرين عبدالوهاب تعود لحسام حبيب.. وتراجع أدهم نابلسي عن الاعتزال|فيديو

مصر تشهد موجة أمطار وتنبؤ الري يحذر المواطنين خلال الأيام القادمة

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

محمد الأمين حاول التواصل معي.. وزيرة التضامن تكشف مفاجآت عن رجل الأعمال

مفاجأة كيروش.. 5 معلومات عن سبرايل ماكريكيس جوهرة بوروسيا دورتموند

كورونا يضرب النجوم | إصابة 9 فى 48 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولا الأفلام.. شاهد لحظة هروب سجين من سيارة شرطة أثناء سيرها|فيديو

ميلانيا قبل ترامب.. فستان مرصع باللؤلؤ والماس وتكلفة خيالية لحفل الزفاف|صور

أصاب ضحاياه بفزع من الأمور الجنسية.. كيف هتك محمد الأمين عرض أيتام دار الأيدي الأمينة؟

تستهدف 60 مليون مواطن بـ 700 مليار جنيه.. حياة كريمة تعيد مصر لأهلها برعاية السيسي

فيديو

سرقة وتهديد بالسلاح.. تفاصيل تعرض صابرين لحادثة خلال التصوير

استغل ضعفهن .. النائب العام يصدر قرارًا في قضية محمد الأمين |فيديوجراف

فيديو جراف.. ماذا قال سفير السعودية في لبنان عن حزب الله

عملية اللوزتين .. طبيبان يشعلان النار بـ فم طفل |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ