نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد سير الامتحانات بالمدرجات المركزية

تفقد الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب، عددًا من لجان امتحانات الدور الأول للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بالمدرجات المركزية .

وأكد د. محمد فاروق الخبيري ، أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة مناسبة لأداء الطلاب امتحاناتهم من خلال مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد بين الطالب، والتشديد على ارتداء الكمامات الطبية، والتأكد من تلقي الطلاب لجرعات لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأشاد الخبيرى ، بتواجد أستاذ المادة خلال أداء الامتحان، وتوافر كادر طبي مؤهل، وعدد كاف من المراقبين والطاقم الإداري، وإضاءة كافية وتهوية مناسبة بالقاعات، والتزام الطلاب بالقواعد المنظمة لأداء الامتحانات.

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