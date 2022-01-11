الأفخم في البحرين.. شاهد| مواصفات رولز رويس GHOST موديل 2022

تعتبر السيارة رولز رويس جوست واحدة من أفخم الاصدارات داخل الأسواق العالمية والعربية، حيث تنطلق داخل السوق البحريني عبر 3 فئات من التجهيزات، مع اطلالة خارجية تتسم بالفخامة، مع مقصورة داخلية تحمل الكثير من عناصر الرفاهية.

مواصفات رولز رويس جوست موديل 2022

زودت السيارة رولز رويس جوست بمحرك من 12 اسطوانة سعة 6600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 593 حصانا، وعزم دوران 840 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة يعمل بتقنية الدفع الخلفي، مع سرعة قصوى تصل لـ 250 كيلومتر في الساعة.

كما تضم السيارة محرك اخر سعة 6800 سي سي، ينتج قوة 571 حصانا، و 850 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة بتقنية الدفع الكلي، وبهذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 4.8 ثانية.

وتحتوي السيارة رولز رويس جوست على اضواء نهارية وخلفية تعمل بتقنية LED LIGHT، مع انابيب عادم من الكروم، وشبكة امامية فخمة متعددة المقاطع تحمل شعار RR العريق، بالاضافة إلى زجاج عازل للصوت والحرارة وغطاء محرك بنفس القدرات ايضا، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.465 متر مزودة بجنوط رياضية المظهر.

وحصلت رولز رويس جوست على مصابيح أرضية وترحيبة، مع سقف بانورما، وفتحات مكيف خلفية، وستائر، مع مقاعد من الجلد الفاخر، وعجلة قيادة متعددة الاغراض مع اختبار حساسية السرعة.

كما تحتوي على مسند للذراع في الوسط، وامكانية تبريد و تسخين المقاعد والتحكم في المناخ، بالاضافة إلى قفل مركزي وشاشات لعرض الوسائط المتعددة، مع لمسات داخلية فخمة وحزمة متطورة من انظمة الامان والمكابح عالية الاداء.

أسعار السيارة رولز رويس جوست موديل 2022 في البحرين

الفئة الاولى رولز رويس جوست موديل 2022 6.75T Short Wheelbase بقيمة قدرها 119 الف دينار.

الفئة الثانية رولز رويس جوست موديل 2022 6.75T Extended Wheelbase بقيمة قدرها 133.475 دينار.

الفئة الثالثة رولز رويس جوست موديل 2022 6.6L Black Badge بقيمة قدرها 143.740دينار.