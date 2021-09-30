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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رولز رويس تعلن عن spectre الكهربائية لعام 2023

رولز رويس spectre
رولز رويس spectre

أعلنت رولز رويس عن تفاصيل سيارتها الكوبيه الكهربائية بالكامل spectre.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، أعلنت العلامة التجارية البريطانية متعددة الجنسيات، أن رولز رويس السبكتر ستكون معروضة للبيع بحلول نهاية عام 2023 ، كما أن كل سيارات رولز رويس ستكون كهربائية بحلول نهاية هذا العقد.

المعلومات المتاحة عن spectre

نشرت صور بكسوة تمويهية لم تظهر الكثير من التفاصيل عن السيارة المكهربة لكن ن الواضح أنها من فئة الكوبيه وبأبواب بمفصلات خلفية، كما أنها على وشك البدء في إنتاج النماذج التجريبية التي ستغطي 1.5 مليون ميل من الاختبارات قبل البدء في إنتاجها بشكل جماهيري، وعلى الرغم من التحفظ في إعلان مجموعة النقل إلا أن المدير التنفيذي لرولز رويس Torsten Müller-Ötvös سبق وأعلن أنها لن تقل أبدا عن محرك الـ V12 وبقدرة على التسارع لا تقل عن 60 ميل في الساعة في غضون 4.3 ثانية فقط.

حب رولز رويس للكهرباء

لطالما بدت رولز رويس من اكثر الشركات حماسا للدخول في العصر الكهربائي، وهو أمر كثيرا ما نوهت ولمحت عنه كثيرا منذ أكثر من عقد لتكون من أول الشركات التي اهتمت بالطاقة النظيفة. وهو ما ظهر جليا بتقديمها لمفهوم السيارة الكهربائية في الجيل السابق من طراز Phantom - المسمى 102EX - في معرض جنيف للسيارات سنة 2011 ، والـ 103EX بعد خمس سنوات في 2016 عن اهتمام الشركة بتقديم سيارات كهربائية، قبل أن تعلن أن محفظتها التشكيلية من الطرازات ستكون كهربائية بالكامل بحلول عام 2030.

رولز رويس spectre الكوبية طراز Phantom 102EX 103EX

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