هل تسفر عن تقدم؟..محادثات أمريكية روسية عالية المخاطر بشأن أزمة الحدود الأوكرانية

أجرى مسؤولون أمريكيون وروس محادثات اليوم الاثنين بشأن حشد القوات بالقرب من الحدود الأوكرانية ، وسط مخاوف من غزو روسي محتمل، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.



اختتم اجتماع نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف بعد أكثر من 7 ساعات في جنيف بسويسرا ، بعد عشاء عمل مساء الأحد.

وتأتي المحادثات بعد أشهر من التوتر بالقرب من الحدود الأوكرانية الروسية ، حيث يحتشد عشرات الآلاف من الجنود الروس.

صرح نائب مستشار الأمن القومي جون فاينر لشبكة سي إن إن، بأنه لا "يرى وضعًا تبتعد فيه الولايات المتحدة عن المحادثات مع روسيا ، حتى لو اتخذ مسؤولو الكرملين مواقف خلال مناقشات هذا الأسبوع والتي تعتبرها الولايات المتحدة غير ذلك"، وهو ما يقول بمرونة الولايات المتحدة إزاء المفاوضات.

وقال فاينر: "أخذت روسيا مواقف وقالت أشياء أخرى نعتقد أنها ربما تقدم بعض الأشياء التي يمكننا العمل من خلالها لإحراز تقدم ، وسنكتشف ذلك خلال هذا الأسبوع".

وتشمل المطالب الروسية ، التي تم نشرها علنًا قبل أسابيع قليلة من المحادثات ، ألا يتوسع الناتو شرقًا وأن يتعهد بعدم قبول أوكرانيا كعضو جديد.

وردا على سؤال عما إذا كان النجاح يتطلب من روسيا سحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا، قال فينر إنه لن "يضع العائق أمام فريق التفاوض بينما لا تزال المحادثات جارية".

وقال: "هذه هي الفرصة الأولى التي أتيحت لنا على مستوى عالٍ لاستكشاف وفهم بشكل أفضل ما هو موقف روسيا ، وما هي نوايا روسيا ".

ويتابع المجتمع الدولي عن كثب المناقشات ، التي وصفت بأنها محاولة متأخرة لتجنب الحرب على الجناح الشرقي لأوروبا. ومن المقرر أن يجتمع وفد روسي يوم الأربعاء مع أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي في مجلس الناتو وروسيا في بروكسل.

لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قلل بالفعل من احتمالات تحقيق اختراق ما.

وقال "من الصعب أن نرى إحراز تقدم فعلي ، على عكس الحديث ، في جو من التصعيد بمسدس إلى رأس أوكرانيا. لذا ، إذا كنا سنحقق تقدمًا فعليًا ، فسنشهد وقفًا للتصعيد".

أضاف بلينكين في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة سي إن إن يوم الأحد ، إن روسيا تتراجع عن التهديد الذي تمثله حاليًا على أوكرانيا.

وتابع "نحن هنا لأن روسيا ارتكبت بشكل متكرر خلال العقد الماضي أعمالا عدوانية ضد جيرانها - جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا في عام 2014 والآن التهديد المتجدد بشأن أوكرانيا اليوم".

وقال بلينكين: "الأمر لا يتعلق أيضًا بتقديم تنازلات. إنه يتعلق برؤية ما إذا كانت هناك أشياء ، في سياق الحوار والدبلوماسية ، يمكن للطرفين القيام بها للحد من التوترات".

ولايزال ما يصل إلى 100 ألف جندي روسي متجمعين بالقرب من الحدود الأوكرانية ، على الرغم من تحذيرات الرئيس الأمريكي جو بايدن والقادة الأوروبيين من عواقب وخيمة في حال تحرك بوتين قدما في الغزو.

وقدرت الاستخبارات الأمريكية الشهر الماضي أن روسيا يمكن أن تبدأ هجوما عسكريا في أوكرانيا “في أقرب وقت مبكر عام 2022”.