منتدى شاب العالم| كيف عبرت مصر بالمرأة إلى بر الأمان خلال أزمة كورونا

انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور نخبة من رؤساء وقادة العالم والشخصيات البارزة المؤثرة، خلال الفترة من ١٠ إلى ١٣ يناير ٢٠٢٢ بمدينة شرم الشيخ، جنوب سيناء، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار جائحة كورونا.

وشهد اليوم الثاني من منتدى شباب العالم المقام في مدينة شرم الشيخ، الجلسة الرئيسية بعنوان "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التحديات المناخية" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شهد اليوم أيضا جلسة نقاشية عن المرأة بعنوان "نحو عالم آمن وشامل للمرأة".

ويعتبر اهتمام الدولة المصرية بالمرأة اهتماما غير مسبوق حيث تقلدت المرأة في عهد الرئيس السيسي أرفع المناصب القيادية بالدولة واستردت الكثير من حقوقها الضائعة القانونية والاجتماعية والاقتصادية.

حيث سعى الرئيس السيسي خلال فترة توليه لتمكين المرأة المصرية في عدد من المشروعات والوظائف والمناصب القيادية للدولة المصرية فعلى مدار التاريخ المصري الطويل، وجيلا بعد جيل، أثبتت المرأة المصرية، أنها طرف أساسي في معادلة الوطن، وشريك مكتمل في جميع معاركه وحروبه وتحدياته.

فمنذ إعلان الرئيس السيسي عام 2017 عامة للمرأة المصرية، لأول مرة في تاريخ مصر تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

الرئيس عبد الفتاح السيسى

نحو عالم آمن وشامل للمرأة

عقد اليوم جلسة بعنوان "نحو عالم آمن وشامل للمرأة"، وتهدف إلى رصد وتحليل تداعيات جائحة كورونا على أوضاع النساء، والجهود المبذولة فى الحد من الآثار السلبية للجايحة على أوضاع النساء، وكيفية خلق بيئة عمل آمنة وداعمة للنساء ، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية تحقيق تكافؤ الفرص فى بيئات العمل.

وناقشة الجلسة العديد من المحاور من بينها آليات التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة في ظل الجائحة، وكيف ساهم انتشار الوباء فى تزايد العنف الموجهة ضد النساء، والجهود المبذولة لخلق عالم آمن للنساء.

ونستعرض فى التقرير التالى كيف عبرت مصر بالمرأة إلى بر الأمان خلال جائحة الكورونا.

المراة خلال جائحة كورونا



تعد مصر أول دولة عربية تطلق مسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في الدولة، وخلال جائحة كورونا تم إطلاق عدة استطلاعات للمصريات حول فيروس كورونا المستجد، ونتائجه على الأسرة، بدءا من إبريل 2020.

ونتائج هذا الاستطلاع كانت 19% من العنف بين أفراد الأسرة، و7% معدل تعرض الزوجات للعنف من قبل الزوج، وأشارت إلى أن الدولة تبنت مجموعة سياسات تنفيذية فى مجال حماية المرأة، ومنها: استحداث أول وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد من المرأة، واستطاعتها فى تقديم شكوى العنف عليها، وتم تجميع كل الوزارات فى مكان واحد، لتسهيل تقديم تلك الشكاوى.

وفي إطار التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مصر كانت أول دولة في العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة في إطار التعامل مع الجائحة، وأطلقت آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات، وتم رصد أكثر من 165 تدبيرا وقرارا وإجراءً وقائيا داعما للمرأة المصرية حتى الآن.

كما إن مصر احتلت المركز الأول في التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأممِ المتحدة الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ جائحة كوفيد- 19، والذي أوضح في الجزءَ الخاصَ بمنطقةِ الشرقِ الأوسطِ وغرب آسيا أن عدد الإجراءات التي اتخذتها مصرُ لمساندة المرأة وفقًا لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدة وهو أعلى عدد من التدابير التي تم اتخاذها في المنطقة المشار إليها وذلك منذ بدءِ الأزمةِ.

وعلى المستوى الدولي، قادت مصر مبادرة في الأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الشقيقتين الجزائر والسعودية بالإضافة إلى الصين وزامبيا بشأن "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير COVID-19 على النساء والفتيات".

قد نجحت مصر في حشد الدعم والتأييد في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد مشروع القرار غير المسبوق وذلك بالإجماع وبتوافق الآراء.

وعلى المستوى الإقليمي، مصر تشرفت باختيارها لاستضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وباستضافة مقر منظمة المرأة العربية.