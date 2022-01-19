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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الأربعاء 19 يناير 2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث المسلمون عن مواعيد و مواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 19 يناير 2022، 16 جمادى ثان 1443 هجرية.

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد صلاة الفجر 5:20  ص
وقت الشروق 6:50 ص
موعد آذان الظهر 12:05 ص
موعد آذان العصر 59: 2
موعد آذان المغرب 5:20 م
موعد آذان العشاء 6:40 

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 5:26 ص

وقت الشروق 6:58  ص

موعد آذان الظهر 12:10 م

موعد آذان العصر 3:02 م

موعد آذان المغرب 5:22 م

موعد آذان العشاء 6:44 م  

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 5:16

وقت الشروق 6:47 ص

موعد آذان الظهر 12:01 م

موعد  آذان العصر 2:54 م 

موعد آذان المغرب 5:15 م

موعد آذان العشاء 6:36  م

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

موعد  صلاة الفجر 5:05 ص

وقت صلاة الشروق 6:33 ص

وقت صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة  العصر 2:51 م

موعد صلاة المغرب 5:12 م

موعد صلاة العشاء 6:31 م

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد صلاة الفجر 5:08  ص

وقت الشروق 6:34 ص

موعد آذان الظهر 11:59 ص

موعد آذان العصر 02: 3م

موعد آذان المغرب 5:24 م

موعد آذان العشاء 6:40م

 

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