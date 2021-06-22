مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات في مصر اليوم
يقدم لكم موقع صدى البلد الإخباري خدمة مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات المصرية ليوم الثلاثاء 22-6-2021
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو ، 12 ذو القعدة 1442 هجرية:
مواقيت الصلاة في القاهرة
صلاة الفجر : 3:11 ص
الشروق : 4:53 ص
صلاة الظهر : 11:52 ص
صلاة العصر : 29: 3 م
صلاة المغرب : 6:51 م
صلاة العشاء : 8:22 م
مواعيد الصلاة في الإسكندرية
صلاة الفجر : 3:10 ص
الشروق : 4:56 ص
صلاة الظهر : 11:57
صلاة العصر : 3:36
صلاة المغرب : 6:58 م
صلاة العشاء : 8:32 م.
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
صلاة الفجر : 3:04 ص
الشروق : 4:48 م
صلاة الظهر : 11:48
صلاة العصر : 3:26 م
صلاة المغرب : 6:49 م
صلاة العشاء : 8:20 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
صلاة الفجر 3:07 ص
الشروق : 4:46 ص
صلاة الظهر : 11:40م
صلاة العصر : 3:11 م
صلاة المغرب : 6:35 م
صلاة العشاء : 8:02 م.
مواقيت الصلاة في أسوان
صلاة الفجر : 3:23 ص
الشروق : 4:57 ص
صلاة الظهر : 11:46
صلاة العصر : 3:10
صلاة المغرب : 6:36 م
صلاة العشاء : 7:59