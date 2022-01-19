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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق..مقتل 3 انتحاريين مفخخين فى عملية أمنية شمال بغداد

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأربعاء، مقتل 3 إرهابيين من عناصر تنظيم داعش كانوا يرتدون أحزمة ناسفة شمالي بغداد.

وقالت الوزارة في بيان بحسب وسائل إعلام محلية، إن "العملية نفذها جهاز الأمن الوطني، بإسناد من كتيبة الاستطلاع المسلح في قيادة عمليات بغداد وفوج حشد الطارمية".


وأضاف أن "العملية جاءت ثأراً لروحي القتيلين اللذين ارتقيا أمس (الثلاثاء) على يد هؤلاء الإرهابيين الثلاثة".

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه مديرية الأمن الوطني عن تفاصيل العملية التي جرت في قضاء الطارمية.


وأوضحت في بيان، أنه تم "قتل الارهابي المدعو خليل إبراهيم فياض، آمر مفارز ما يسمى قاطع الكرخ الشمالي واثنين من معاونيه".

وذكر البيان أن "الارهابين الثلاثة كانوا يرتدون أحزمة ناسفة تم تفكيكها بعد قتلهم".

وأشار إلى أن "الإرهابي خليل ابراهيم فياض، كان مسؤولاً عن تجهيز العبوة التي انفجرت في منطقة الكاظمية قبل عام تقريباً".

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ومساء الثلاثاء، قتل اثنان من "الحشد العشائري" في هجوم شنه مسلحون يعتقد أنهم من "داعش" في منطقة شاطئ التاجي شمالي بغداد، بحسب مصادر أمنية.

ويشكل قضاء الطارمية أحد أهم الخواصر الأمنية هشاشة للعاصمة بغداد والتي يعتمدها تنظيم داعش ملاذاً لعناصره الإرهابية لطبيعة تضاريسها المتسمة بالأراضي المفتوحة والمتداخلة مع ثلاث محافظات مجاورة.

ومنذ نحو عامين، تتصاعد هجمات تنظيم داعش  رغم خسارتهم للمدن التي سيطروا عليها إبان أحداث صيف 2014.

وزارة الدفاع العراقية تنظيم داعش أحزمة ناسفة قاطع الكرخ الشمالي العراق

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