امتحانات الصف الرابع الابتدائي | التلاميذ يختتمونها اليوم بـ الرياضيات

يختتم اليوم الخميس 20 يناير 2022 تلاميذ الصف الرابع الابتدائي ، امتحانات نصف العام الدراسي 2021 / 2022 .

حيث يؤدي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي اليوم الخميس امتحان الرياضيات ، والذي من المقرر أن يستمر زمن الاجابة عليه لمدة ساعة ونصف ويبلغ عدد اسئلته 15 سؤالا.

و كانت قد انطلقت رسميا منذ السبت الموافق 15 يناير 2022 ، وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي تم وضعها من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ، وكانت الامتحانات مختلفة من مدرسة لأخرى ، وتمت الامتحانات في جميع الدروس التي تم تدريسها منذ بدء العام الدراسي الحالي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021

وزير التعليم : امتحانات رابعة ابتدائي ماشية زي الفل

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن امتحانات نصف العام لطلاب مدارس التعليم العام ومدارس التعليم الفني ، تسير بإنتظام وهدوء تام في جميع محافظات الجمهورية ، بدون وجود أي مشاكل أو شكاوى.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : حتى امتحانات الصف الرابع الابتدائي التي كانت منذ بدء العام الدراسي الحالي محل اهتمام وقلق الناس “ماشية زي الفل”.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : مفيش ولا شكوى واحدة من امتحانات الصف الرابع الابتدائي أو امتحانات نصف العام الخاصة بباقي الصفوف الدراسية.

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، انتهاء منهج العلوم للرابع الابتدائي عند نهاية نشاط رقم 12 في المفهوم الثالث ( السرعة) ، وأوضح أن ما تبقي هو النشاط رقم 13، 14 من المفهوم الثالث والمفهوم الرابع كاملا ومشروع الوحدة سيحصل عليها الطلاب في الترم الثاني (أى شهر تقريبا).

وقد تم وضع امتحانات الصف الرابع الابتدائي من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ، ويكون الامتحان مختلفا من مدرسة لأخرى وليس موحدا على مستوى الجمهورية .