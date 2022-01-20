كيا نيرو 2022.. تفاصيل جديدة عن سيارة الكروس أوفر الكهربائية | صور

كشفت علامة انتاج السيارات الكورية كيا عن تفاصيل جديدة لسيارة الجيل الثاني من طراز الكروس اوفر "نيرو" قبل إطلاقها رسمياً في الأسواق خلال الأشهر القادمة، وبينما تستعد لإطلاق النموذج في كوريا، حيث أكدت الشركة أن السيارة الجديدة ستكون أكبر قليلاً من سابقتها.

كيا نيرو 2022.. تفاصيل جديدة عن سيارة الكروس أوفر الكهربائية

سيبلغ طول سيارة الجيل الثاني من كيا نيرو 4420 مم للطول و1825 مم للعرض و1545 مم للارتفاع، بزيادة قدرها 65 مم و 20 مم و 10 مم على التوالي، مما يسمح بزيادة كبيرة في مساحة المقصورة الامامية، وتم نقل البطارية خارج تجويف الصندوق لتستقر جنبًا إلى جنب مع المحرك أسفل المقاعد الخلفية، مما أدى إلى زيادة سعة الصندوق بمقدار 15 لترًا لتصل إلى 451 لترًا.

كيا نيرو 2022.. تفاصيل جديدة عن سيارة الكروس أوفر الكهربائية

ستستمد سيارة كيا نيرو قوتها من محركات هجينة وبطارية كهربائية، تشبهه نفس النظام الموجود في سيارة الجيل السابق، حيث تأتي بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر، ينتج 104 حصاناً و 106 رطلاً، مقترناً بمحرك كهربائي بقوة 43 حصاناً لإنتاج 139 حصاناً يحتفظ الطراز بعلبة التروس الأوتوماتيكية ذات الست سرعات المزدوجة القابض، لكن كيا قالت إنه تم "تصميمه وتحسينه بعناية لزيادة الكفاءة وتقليل الوزن".

كيا نيرو 2022.. تفاصيل جديدة عن سيارة الكروس أوفر الكهربائية

ستتضمن كيا نيرو الهجينة الجديدة عدة تقنيات حديثة ومتطورة مثل الحصول على البيانات من نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية للتبديل بين البنزين والطاقة الكهربائية، كما ستبقى منفصلة عن خط الشركة للسيارات الكهربائية المصممة حسب الطلب والتي تحمل شارات EV ولن تستخدم منصة E-GMP المخصصة لتلك الطرازات.

تشمل التعديلات الأخرى لـ Mk2 Niro إعداد تعليق مُجدد يُزعم أنه يحسن الاستجابة والثبات، وإعادة تشكيل التوجيه لتحسين الشعور بالتوجيه وتحسين الصوت في جميع أنحاء هيكل السيارة.

كيا نيرو 2022.. تفاصيل جديدة عن سيارة الكروس أوفر الكهربائية

تستلهم سيارة كيا نيرو الجديدة إلهاماً كبيراً لتصميمها الخارجي من مفهوم HabaNiroالغريب لعام 2019، حيث تتبنى مخطط طلاء مذهل بلونين، وإشارات تصميم متينة مستوحاة من سيارات الدفع الرباعي، وإصدار جديد من شبكة كيا التجارية المعروف باسم "وجه النمر" يتمثل أحد الجوانب المحددة في العمود Cالمكتنزة، والذي يُقال إنه يُحسِّن الديناميكا الهوائية، ويتضمن مجموعات إضاءة خلفية على شكل ذراع الرافعة مماثلة لتلك التي تزين كروس بايون الجديد للعلامة التجارية الشقيقة لشركة هيونداي.

كيا نيرو 2022.. تفاصيل جديدة عن سيارة الكروس أوفر الكهربائية

قالت كيا أن معامل السحب 0.29Cd هو جزء من جهد أوسع لتحسين كفاءة نيرو واعتمادات الاستدامة، حيث تم الانتهاء من المقصورة ذات المظهر الجديد في الغالب بمواد معاد تدويرها تستخدم البطانة الأمامية ورق حائط معاد تدويره وتضم المقاعد أليافاً من أوراق الأوكالبتوس، وألواح الأبواب مطلية بطلاء مائي خالي من البتروكيماويات.

كيا نيرو 2022.. تفاصيل جديدة عن سيارة الكروس أوفر الكهربائية

يتضح تأثير طرازات كيا الأحدث في الكونسول الوسطي غير المتماثل ولوحة العدادات، التي تشمل التغييرات المهمة التي أجريت على السيارة السابقة وكان من بينها تغيير السرعات وإضاءة مناسبة للمقاعد الأمامية وتصميمات رفيعة وخفيفة الوزن للمقاعد الأمامية مع علاقة معطف في الجزء الخلفي من مساند الرأس.

كيا نيرو 2022.. تفاصيل جديدة عن سيارة الكروس أوفر الكهربائية

تتبنى سيارة كيا نيرو الجديدة شاشة من قطعة واحدة بقياس 10.25 بوصة لمجموعة المعلومات والترفيه، والتي تدعي كيا أنها "صُممت لتكون سهلة الاستخدام مع رسومات شديدة الوضوح وتصميم بديهي للغاية" حيث توجد مجموعة أدوات تحكم في المناخ بسيطة مع أزرار لمسية مضيئة في الأسفل، بالإضافة لشاشة عرض بقياس 10.0 بوصة.