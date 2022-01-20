جامعة عين شمس تنظم زيارة لمصابي القوات المسلحة بمستشفى الحلمية العسكرى

استقبلت مستشفى الحلميه للقوات المسلحة قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى و د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فى إطار التعاون المثمر والبناء بين جامعة عين شمس وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري تم تنظيم زيارة لمصابى العمليات بسيناء.

ويأتي ذلك تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة وبحضور ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و تحت إشراف إدارة التربية العسكرية بالجامعة زيارة إلى مستشفى الحلمية العسكري لزيارة مصابي القوات المسلحة في العمليات الإرهابية بمختلف المواقع العسكرية بسيناء من ضباط وجنود والذين يتلقون العلاج بالمستشفى وذلك في إطار مخطط زيارة الطلاب التي يتم تنفيذها في الجامعة

حرص وفد من طلاب الجامعة المتميزين لزيارة أبطال القوات المسلحة المصابين فى العمليات التي تخوضها قوات الجيش ضد الإرهاب ببعض المناطق المحدودة بوسط وشمال سيناء، عرفاناً وتقديراً لما يقدمه أبناء القوات المسلحة من بطولات وتضحيات دفاعا عن الوطن وصون مقدساته. و فى مستهل الزيارة تم تبادل الدروع بين السيد اللواء طارق لطفى مدير مستشفى الحلمية و الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة

و من جانبه قال د. عبد الفتاح سعود أن الزيارة تهدف إلى غرس قيم الوطنية والانتماء في نفوس الطلاب والاطلاع على على الدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة في حماية حدود الوطن الخارجية ومكافحة الإرهاب.

وأكد أن اصطفاف الجامعة وطلابها تحت راية القيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقواتنا المسلحة الباسلة وأجهزة الدولة فى مكافحة العناصر الإرهابية والخارجة عن القانون مشيدا باستمرار جهود البناء والتنمية في مختلف المجالات للنهوض بالوطن ورفعة مكانته.

كما طالب "سعود" من الطلاب المرافقين للوفد بنقل هذه الصورة لزملائهم داخل كليات الجامعة والتى تظهر مدى التضحيات العظيمة التي يقوم بها رجال القوات المسلحة الذين سالت دماؤهم الذكية على تراب الوطن المقدس من أجل توفير الأمن والأمان والدفاع عن حدود الوطن وحماية الشعب المصرى.

وأثنى الطلاب على الدور البطولي للقوات المسلحة فى مواجهة الإرهاب، معربين عن تمنياتهم لهم بالشفاء العاجل، والعودة لاستكمال مهامهم المقدسة فى الدفاع عن أرض مصر وشعبها، مؤكدين أن الشعب بكافة فئاته يقدر حجم التضحيات التى يقدمها الأبطال فى حماية الحدود وتأمين الجبهة الداخلية ومواجهة جماعات الظلام والتدمير بكل شجاعة وإقدام لينعم كل مواطن بالأمن والاستقرار .

من جانبهم، أعرب المصابون عن سعادتهم بالزيارة التى تعبر عن تلاحم كافة فئات المجتمع مع القوات المسلحة وأبنائها الذين لن يسمحوا لأحد بتهديد أو ترويع الشعب أو المساس بالأمن القومى، وأنهم فور شفائهم سيعودون للخدمة فى أماكنهم مرة أخرى.