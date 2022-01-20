الأوقاف: رقمنة جميع الاختبارات الشفوية.. وتخرج المجموعة 44 في مركز الحاسب الآلي

نشرت وزارة الأوقاف، أسماء وصور تخرج المجموعة الرابعة والأربعين من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي (ICDL) من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، وعددهم: (11) خريجًا ، ليرتفع إجمالي خريجي المركز حتى الآن إلى : (815) خريجًا.

يأتي ذلك مع الالتزام الكامل بكافة إجراءات الوقاية الصحية طوال مدة تواجد المتدرب بالأكاديمية، من التعقيم والتطهير المستمر، وارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

1.عراقي فتح الله حسن مسلم كفر الشيخ إمام وخطيب

2.نصر عبدالحميد علي خضر كفر الشيخ إمام وخطيب

3.أحمد عمار عبد الجليل عبدالخالق القليوبيةإمام وخطيب

4.عبد العزيز محمد عبد الجواد أسيوط إمام وخطيب

5.أحمد خليل أحمد محمد الجيزة إمام وخطيب

6.مرعي أمين مرعي أمين الجيزة إمام وخطيب

7.محمد علي مصطفى خطاب سوهاج إمام وخطيب

8.عبد الغني سعيد عبدالغني القليوبية إمام وخطيب

9.عبد الله علي عبد البديع شمال سيناء إمام وخطيب

10.محمد السيد سليم سليم مرسى مطروح إمام وخطيب

11.حسام السيد عبدالفتاح حفني الشرقية إداري

ضوابط بناء الأسرة وسبل الحفاظ عليها

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور أيمن علي عبده أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة بأداء خطبة الجمعة غداً، في إطار الدفع بالشباب في جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري بالأوقاف.

ومن المقرر أن يتم نقل خطبة الجمعة، على شاشة التلفزيون المصري من مسجد الأنصاري بقرية طويلة مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ ، وموضوعها : "ضوابط بناء الأسرة وسبل الحفاظ عليها".

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة غداً تحت عنوان: "ضوابط بناء الأسرة وسبل الحفاظ عليها"، مؤكدة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.



وزير الأوقاف يوجه برقمنة جميع الاختبارات الشفوية بالوزارة

وفي إطار الاستفادة البالغة من تكنولوجيا المعلومات وبرامج التحول الرقمي ، وتحقيقا لأعلى درجات الشفافية وجه أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مساعده لشئون الامتحانات والتدريب د. محمود الفخراني بسرعة اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتحول الرقمي بديوان عام الوزارة لرقمنة جميع الامتحانات التحريرية والشفوية ، وبخاصة الشفوية ، بحيث يختار الممتحن بنفسه عبر جهاز الكمبيوتر أو عبر امتحانات مرقمنة نموذج الأسئلة من خلال عشرات أو مئات النماذج المرقمنة بحسب الأحوال والأعداد ، وينحصر دور الممتحن في تقييم الإجابة عن مجموعة الأسئلة التي اختارها الطالب بنفسه من بين عشرات أو مئات المجموعات ، وأن يتم البدء في تطبيق هذا النظام في جميع الامتحانات المركزية التي ستعقد بدءًا من يوم السبت الموافق ١٢ فبراير ٢٠٢٢ م .

وشدد على أنه لن يعتد بنتيجة أي امتحان يتم إجراؤه بغير ذلك ، بدءًا من التاريخ المحدد للعمل بهذا النظام الجديد.