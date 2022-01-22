أعراض الإنفلونزا عند الأطفال.. ومن هم الأكثر عرضة للإصابة بها؟

فى ظل انتشار الفيروسات تتحوف الكثير من الأمهات على أطفالهم من الإصابة بفيروس كورونا أو متحور أوميكرون حالا لذلك كشف موقع هيلثي عن اهم أعراض الإنفلونزا عند الأطفال حالا والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهم.

ما هي اعراض الأنفلونزا عند الأطفال؟

يبدأ معظم الأطفال في الشعور بالمرض بعد يومين من الإصابة. فيما يلي بعض الأعراض الشائعة للأنفلونزا :

حمى مفاجئة (عادة أعلى من 38 درجة مئوية)

قشعريرة

الصداع

آلام عضلية شديدة

إعياء

سيلان الأنف والتهاب الحلق والسعال الجاف

دوخة

الغثيان والقيء

ألم الأذن

إسهال

فقدان الشهية

بعض الأعراض الأخرى الخاصة بالأطفال هي

ارتفاع في درجة الحرارة غير مبرر عند الأطفال حديثي الولادة والرضع

درجة الحرارة فوق 39.5 درجة مئوية مع تشنجات

التهابات الحلق والحبال الصوتية والالتهاب الرئوي (التهاب الرئة مع التهاب كيس الهواء) والتهاب الشعب الهوائية

الإسهال والقيء واضطراب المعدة وآلام البطن

وجع الأذن والعيون الحمراء

آلام الساق أو الظهر بسبب تورم العضلات

في حالات نادرة ، قد تسبب الأنفلونزا نوبات ، وعدم استجابة ، وارتباك أو تؤثر على القلب والدماغ (خلل وظيفي في الدماغ واعتلال دماغي). قد يضعف أيضًا جهاز المناعة ويسبب التهابات بكتيرية في الأذن أو الرئة.

من هو الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا؟

الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا إذا كانوا

تواصل مع المصابين والتعرض لالتقاط العدوة

الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم

الأشخاص الذين لا يقومون بغسل أيديهم بانتظام.