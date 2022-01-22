بعد غلق 5 مطاعم شهيرة.. طبيبة بيطرية تشرح الفرق بين لحوم الحمير والماشية

في قضية أثارت ضجة هائلة بمحافظة البحيرة والتي تتمثل في ثبوت قيام خمس مطاعم لحوم شهيرة بخلط لحوم الحمير باللحوم العادية، باتت أهالي محافظات وجه بحري في حالة من القلق بعد اكتشاف فساد تلك المطاعم الشهيرة وذلك بعد أن شنت وزارة التموين والجهات المسؤولة بمحافظة البحيرة حملة مكثفة على تلك المطاعم ليثبت أنها تخلط لحم الحمير باللحم العادى فى قضية غش تجاري تعد الأكبر الأقوى بالمحافظة.



وفي هذا السياق تشرح الطبيبة البيطرية “سمر عبد الرحمن” لموقع “صدى البلد”، الفرق بين لحم الحمير واللحوم الأخرى، حتى لا يتعرض أي مواطن للخداع من قبل أي مطعم يستخدم لحوما غير صالحة عبر منافذه التجارية.

وأوضحت الطبيبة أنه يمكن تفرقة لحم الحمير عن لحوم الماشية قبل طهيه بالعين المجردة، حيث ان لون لحمة الحمير تكون بني داكن و يميل إلى الزرقة او إلى اللون الأسود أو النحاسي بعكس لحم البقر الذي يتسم باللون الوردي أو الأحمر الزاهي المتعارف عليه.

وأفادت الطبيبة “سمر” بأن دهون لحوم الحمير مختلفة عن الدهن اللحم العادي، فدهون لحم الحمير لا تتجمد ابدا وتكون جيلاتيني و لونها نحاسي مائل للون الأسود.

شكل لحم الحمير

كما أشارت الطبيبة البيطرية أن لحم الحمير يكون فيها ١٣ زوج من الضلوع اما الابقار فيكون عدد الضلوع فيها ١٨ زوج إذا استطعنا عد الضلوع فهو من السهل التعرف على لحم الحمير من العدد

، اما اذا لم نستطع عدها بسبب وجود نصف كمية الذبيحة فإن الضلوع في لحم الحمير تكون رفيعة جدا وليست سميكة كما هي في حالة الأبقار ، مضيفة أن إذا تعرض لحم الحمير للهواء فأن ضلوعه تتحول الى لون صدأ أو لون النحاسي.

واضحت الطيبة “سمر”، أن الألياف في لحم الحمير قوية وهذه الألياف هي عبارة عن خطوط بيضاء بشكل طولي وتقسم اللحمة ، لافتة إلى أنه نستطيع معرفة لحم الحمير من رائحتها ففي حال ادخلنا سكينا ساخنا الى داخلها تخرج منها رائحة نفاذة وغير محببة مثل رائحة اسطبل كريهة .



وكشفت الطبيبة انه يمكن التعرف على لحم الحمير خلال طهيها ، حين تتكون بقع صفراء وخضراء على سطح المرقة (الشوربة) خلال سلقها، علاوة على شم رائحة مثل رائحة اسطبل الخيول والحمير ورائحتها تكون كريهة جدا ونفاذة، كما يظهر لحم الحمير خلال طهيه باللون الأسود والأزرق.

وتنصح الطبيبة “سمر” انه يجب على المواطن التعامل مع جزارين موثوق بهم و خاضعين للرقابة الدائمة من مديريات الطب البيطري وإدارات التفتيش والرقابة على اللحوم الموجودة بها، وأيضا التعامل مع جزار يقوم بالذبح في المجزر.



وأضافت أنه على المواطن التعامل ايضا مع المطاعم ومحلات الوجبات الجاهزة المعروفة بالأمانة،

حيث انه من الصعب معرفة لحم الحمير من اللحوم العادية في حالة شراء اللحم مطهو جاهز من المطعم أو الأكل في المطاعم كاللحم المشوي وخلافه، لافتة إلى أنه لا يمكن معرفة ذلك الأمر إلا بعد فحص اللحوم وتحليلها في المعامل لإثبات اضافة لحوم الحمير اللي اللحوم الأخرى من عدمه.