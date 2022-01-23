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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

المغرب .. طريقة عمل كيكة الليمون في 10 دقائق

كيكة الليمون المغربية
كيكة الليمون المغربية

كيكة الليمون المغربية خفيفة ورائعة يمكنك إعدادها في المنزل للأسرة على وجبتي العشاء أو الفطور مع كوبا من الشاي الساخن.

كيكة الليمون المغربية

تحتاج كيكة الليمون المغربية إلى 10 دقائق فقط في اليوم لتحضيرها.

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مكونات كيكة الليمون المغربية

للكيك:

4 بيضات كبيرة 
1 1/2 كوب سكر 
1/2 كوب الزيت النباتي
2 كوب دقيق لجميع الأغراض
4 ملاعق صغيرة مسحوق الخبز
1/2 ملعقة صغيرة من الملح 
1/2 كوب الحليب
2 ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج
2 ملاعق كبيرة قشر ليمون
1 ملعقة صغيرة فانيليا
للشربات :

1 كوب من السكر
1-2 ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج

طريقة عمل كيكة الليمون المغربية

1- ضع الرف في منتصف الفرن وسخني الفرن على درجة حرارة 180.

2- في وعاء كبير بالخلاط الكهربائي أو باليد، اخفق البيض والسكر معًا حتى يتماسك، واخفقي الزيت تدريجيًا حتى يصبح المزيج ناعمًا.

3- أضيفي الطحين والبيكنج باودر والملح ثم اللبن، اضرب حتى تصبح ناعمة.

4- يُمزج عصير الليمون والقشر وخلاصة الفانيليا.

5- اسكب الخليط في الوعاء.

6- اخبزيها لمدة 40 دقيقة أو حتى الانتهاء من اختبارات الكيك (يجب إدخال عود أسنان في المنتصف ليخرج نظيفًا)، أخرجي الكيك من الفرن ودعيه يبرد في المقلاة على الرف لمدة 7 إلى 10 دقائق.

7- قم بفك الكيك من جوانب المقلاة بسكين زبدة أو ملعقة، ثم اقلب الكيك على الرف لإنهاء التبريد.

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