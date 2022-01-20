سهلة و لذيذة.. طريقة عمل كيكة الحليب الساخن

كيكة الحليب الساخن من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها في المنزل لأفراد الأسرة أو الضيوف، فهي من الوصفات السهلة التي يمكنك تجربتها.

قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل كيكة الحليب الساخن بأسهل الخطوات و أقل المكونات.

مقادير كيكة الحليب الساخن



2 كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

4 بيض

فانيليا

1 كوب زيت

1 كوب حليب

1 و نصف كوب سكر

كريمة مخفوقة للوجه

توت مشكل للوجه



طريقة تحضير كيكة الحليب الساخن



-يسخن الحليب على النار

- في العجانة يخلط الزيت مع البيض والسكر والبيض والفانيليا

- ثم يخلط الدقيق والبيكينج باودر ثم يضافوا على خليط السائل

- يضاف الحليب الساخن ويضاف إلى خليط الكيك ثم يوضع خليط الكيك في صينية الفرن

- ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم وتزين بالكريمة المخفوقة والتوت حسب الرغبة