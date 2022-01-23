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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ما لا تعرفه عن خدمة ثروة من بنك القاهرة .. خدمات

صدى البلد

حرصا من بنك القاهرة على تلبية احتياجات كافة فئات العملاء يقدم بنك القاهره لعملائه المميزين خدمه (ثروة)، وذلك لجعلهم يتمتعون بتجربة مصرفية تمتاز بالرفاهية، من خلال حزمة مميزة من المنتجات والخدمات المصرفية ، بالإضافة إلى المزايا والعروض الحصرية الأخرى.

مجموعة واسعة من الخدمات الحصرية لعملاء ثروة من خلال:

صممت صالات ثروة خصيصًا  لتتناسب مع أسلوب حيات العملاء من حيث الخصوصية والسرعة في تنفيذ خدماتك المالية.

مدير علاقات مخصص مسؤول عن تقديم جميع الاستشارات المصرفية والتنفيذ بأعلى مستوى من الكفاءة.

صراف مخصص لإجراء جميع معاملاتك النقدية في صالات "ثروة".

الأولوية في الحصول على طلباتك في جميع فروع شبكة الفروع التي لا تحتوي على صالات "ثروة".

15160 هو مركز الاتصال المخصص للعملاء والذي يخدمك بأولوية أعلى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

 

مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات:

بطاقة الخصم البلاتينية.

بطاقة ائتمان World Elite.

دفتر شيكات مصمم خصيصاً لعملاء "ثروة".

مجموعة من خدمات المساعدة غير المصرفية "كونسيرج".

برامج تسهيلات ائتمانية مميزة.

بالإضافة إلى حزمة من المنتجات والخدمات الحصرية.

عرض الخدمات المصرفية الأخرى

تقدم لك ثروة مجموعة واسعة من المزايا الحصرية

أسعار تفضيلية على منتجات وخدمات مختارة مثل:

دفتر شيكات.

بطاقات الائتمان والخصم.

الحوالات المحلية.

تحصيل وقبول الشيكات.

باقة من العروض والخصومات الحصرية على مدار العام.

دعوات مجانية لأفراد عائلتك وأصدقائك للتمتع بخدمات استثنائية من خلال صالات ثروة.

بطاقة ثروة البلاتينية للخصم المباشر

بطاقة الخصم الخاصة بك هي وصولك إلى عالم من المزايا الحصرية داخل مصر وخارجها

حدود شراء وسحب يومية وشهرية أعلى.

مدفوعات سهلة وآمنة بدون تلامس.

استمتع بالمزايا الحصرية التي تقدمها MasterCard عند استخدام بطاقة الخصم البلاتينية.

دخول مجاني لصالات كبار الشخصيات عبر مطارات الشرق الأوسط.

تغطية تأمينية مجانية على السفر.

تأمين حماية المشتريات المجاني.

بطاقة ائتمان World Elite

مفهوم جديد مع البطاقة الائتمانية رقم 1 في جميع أنحاء العالم

إمكانية سحب ما يصل إلى 100٪ من حدك الائتماني نقدًا.

استمتع بإصدار ما يصل إلى 5 بطاقات إضافية لعائلتك.

سداد 5٪ كحد أدنى من إجمالي الديون بأسعار فائدة تنافسية.

مجموعة متنوعة من الخدمات والمزايا التي تقدمها MasterCard Wordlwide مثل:

الوصول إلى 800 صالة كبار الشخصيات في المطارات في أكثر من 135 دولة و 415 مدينة.

خدمة الكونسيرج المحلية والدولية.

صفقات حصرية تقدمها MasterCard Worldwide من خلال تطبيق Buy 1 and Get 1 المتوفر من خلال Google Play و Apple Store.

تأمين طبي أثناء السفر.

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