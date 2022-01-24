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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كابتن إسراء.. أول سيدة منتقبة تتحدى العادات والتقاليد بصالة جيم فى قلب مجتمع ريفى بقنا

كابتن اسراء محمد
كابتن اسراء محمد

تحت شعار "الرياضة للجميع" وليست حكراً للرجال ، اقتحمت كابتن اسراء محمد" مدربة لياقة بدنية " بنقابها وعاداتها المختلفة ، قلب مجتمع ريفى بمحافظة قنا ، يعد من أصعب المجتمعات تمسكاً بالعادات والتقاليد ، بصالة جيم للسيدات ، لتحفيزهن على ممارسة الرياضة والاهتمام بأنفسهن مثل الرجال.

وجود مركز جيم بعاصمة محافظة قنا ، قد يبدو عادياً ، كون عاصمة أى محافظة تضم فئات مختلفة من أماكن وثقافات متباينة ، لكن أن تنفذ فكرة جيم نسائى، فى منطقة ريفية فى مركز من مراكز المحافظة ، كان هو الغريب والأصعب فى التنفيذ ، لما يتميز به مركز دشنا من انغلاق تجاه كثير من الأمور المتعلقة بالسيدات.

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فكرة تنفيذ الجيم ، لم تقابل الترحاب فى بداية الأمر، لكن مع التركيز بحق المرأة فى ممارسة الرياضة وحقها فى الحفاظ على رشاقة جسدها وعدم تعرضها للسمنة المفرطة وخاصة المتزوجات ، بدأت الفكرة تستهوى الفتيات ، حتى أصبح الأمر متقبلاً بشكل كبير بعدما كان محل اعتراض شديد من السيدات أنفسهن فى البداية.

قالت كابت اسراء محمد " مدرب لياقة بدنية 30 عاماً "، أمارس الرياضة منذ 6 سنوات، حيث كنت أتدرب فى جيم نسائى بمحافظة الجيزة ، وكان هدفى وقتها ممارسة الرياضة حباً فيها و باعتبارها حق من حقوقى، و لضمان الحفاظ على جسمى و نشاطى، و خلال مشوارى مع التدريبات ، و بعد زواجى انتقلت للعيش فى محافظة قنا ، و وقتها لم أجيد جيم خاص بالسيدات ، ففكرت فى تنفيذ جيم خاص للسيدات فى المنطقة التى أعيش فيها .

و تابعت محمد ، مجرد التفكير فى هذا الأمر كان مخاطرة كبيرة ، ليس مالياً ، لكن من ناحية العادات والتقاليد التى تفرض نفسها بقوة فى مركز دشنا ، وتتحدى أى محاولات لتغيير الثقافة والعادات التى تربوا عليها ، دون النظر إذا كان هذا الأمر حلال أو حرام ، يتوافق مع الأخلاق التى تربينا عليها أم يهدمها ، فكان لابد من حل هذه الإشكالية قبل البدء فى تنفيذ الفكرة، فضلاً عن أننى أؤمن بأنه ليس هناك مستحيل ولابد أن تكون لدينا إرادة قوية لمواجهة أى عقبات فى حياتنا.

و أضافت محمد ، أخذت فترة أدرب نفسى على كيفية إقناع السيدات والفتيات بأهمية ممارسة الرياضة ، وبعدها بدأت تطبيق ذلك مع السيدات ، وتمكنت بفضل الله من إقناع الكثيرات منهن ، من خلال تذليل أى عقبات أو مشكلات يتحدثون عنها ، وكانت أغلبها تتمثل فى تأمين المكان من جميع النواحى، وعدم تواجد أى عنصر رجالى ، وهو ما جعل الكثيرات منهن يرحبن بالفكرة.

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و أشارت محمد ، الفكرة كان غير مرحب بها لفترة ليست قصيرة ، إلى أن بدأت ثمار التجربة تظهر مع الفتيات اللاتى يمارسن الرياضة ، مع التركيز على برامج التخسيس و معالجة السمنة المفرطة بالتمرينات والرياضة ، كان له دور فعال فى إقناع الكثير من السيدات بممارسة الرياضة ، إضافة لضرورة اطمئنان المجتمع المحيط بأن الأمور تسير فى إطار من الاحترام و الأخلاق.

و أوضحت محمد ، بأنها تسعى إلى تذليل أى عقبات تواجهها من خلال آراء المترددات على الجيم ، فالمواعيد تم تحديدها بناء على رغبتهن حتى تتناسب مع طبيعة السيدات فى المنطقة ، علماً بأننى لا أستهدف المنطقة فحسب ، لكن أستهدف جميع السيدات المحرومات من ممارسة الرياضة ، حتى تحافظ السيدات على أجسادهن و صحتهن وهو ما يؤدى بدوره لمجتمع سليم ، كونها أم حالياً أو فى المستقبل بالنسبة للفتيات .

جيم نسائى 
جيم نسائى 
جيم نسائى 
جيم نسائى 
جيم نسائى 
جيم نسائى 
جيم نسائى 

 

قنا دشنا الرياضة للجميع العادات التقاليد مجتمع ريفى جيم نسائى الرياضة

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