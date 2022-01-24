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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. أتيليه "جدة" يحتضن معرض "لوحة في كل بيت" بمشاركة "ضي"

أتيليه العرب للثقافة
أتيليه العرب للثقافة والفنون

بالتعاون مع أتيليه العرب للثقافة والفنون ضي، ينظم أتيليه جدة للفنون الجميلة، اليوم الاثنين 24 يناير، تظاهرة تشكيلية عربية كبري للوحة الصغيرة.


تفتتح المعرض، السيدة نجود زاهد، ويشارك به أكثر من 100 فنان سعودي وعربي، ويستمر لمدة أسبوعين. 


يهدف المعرض منذ انطلاقه إلي نشر الفن التشكيلي داخل المجتمع وتمكين جمهور الفنّ التشكيلي من اقتناء لوحات مميزة لفنانين مرموقين بأسعار زهيدة لا تتجاوز 2000 ريال للوحة الواحدة.


يشارك في المعرض، فنانون من (السعودية ومصر والسودان ولبنان والأردن والعراق وفلسطين والكويت وسوريا والبحرين والمغرب وتونس والصومال)، وسيكون الفنان السعودي الكبير عبد الله حماس ضيف شرف المعرض لهذا العام.


وقال الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون ضي، مدير أتيليه جدة: "بدأت فكرة هذا المعرض قبل 13 سنة اقتباسا من معرض (الفن للجميع)، وذلك بمباركة من مؤسسة المنصورية للثقافة والإبداع".

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