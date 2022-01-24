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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبد الرحيم كمال يدافع عن فيلم أصحاب ولا أعز

اصحاب ولا اعز
اصحاب ولا اعز

دافع السيناريست عبد الرحيم كمال، عن فيلم “أصحاب ولا أعز” بعد الهجوم الذي حدث عليه.

 

كتب عبد الرحيم كمال، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “الحاجز اللي انكسر بين الفنان والجمهور عبر الانترنت ،فتح باب خطير جدا للتطاول بشكل غير مسبوق ،خاصة ان الفنان ميملكش حق الرد بندية على حد اهانة”.

وتابع قائلاً: "وده شيء في النهاية غير أخلاقي وغير محترم وكاشف لداعشية خطيرة كامنة في نفوس عدد كبير جدا من البشر،
ومش في صالح حد لا في صالح الفن ولا في صالح المجتمع".

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وتصدر فيلم أصحاب ولا أعز قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر منصة نتفلكس بعد طرحه بساعات قليلة.

 

وتمكن فيلم أصحاب ولا أعز من تصدر القائمة التى تضم أعلى 10 أعمال مشاهدة فى مصر، متفوقاً على عدد من الأعمال الأجنبية، رغم حالة الجدل التى صاحبت عرض العمل بسبب بعض المشاهد التى ضمها.

 

فيلم أصحاب ولا أعز يعد من أحدث النسخ للفيلم الشهير Perfect Strangers، الذى قدم منه على مدار السنوات الست سنوات الماضية العديد من النسخ ، جاء العربية أخرهم، وسط حماس وترقب من المشاهدين العرب لهذه النسخة .

عبد الرحيم كمال السيناريست عبد الرحيم كمال الفيسبوك Perfect Strangers منصة نتفلكس

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