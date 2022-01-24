حقيقة معاقبة منى زكي وإياد نصار بسبب أصحاب ولا أعز.. أشرف زكي يوضح

قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، إن النقابة تعرف جيدا متي تتدخل للدفاع عن مني زكي وأياد نصار بسبب الجدل المثار حول فيلم " أصحاب ولا اعز " ، مؤكدا انه لايري أي مسئولية علي الممثل في أداء دورة .

وأضاف أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناة " إم بي سي مصر " ، أن مني زكي طلب منها الدور وأدته ببراعة شديدة جدا والدور الذى يقدمه الممثل لا يعبر عن شخصيته وعن أفعاله ، مشيرا إلي أن مني زكي غير مسؤولة عن ردود الأفعال حول الفيلم .

وأوضح اشرف زكي ، إن الآراء التي رأته انه يجب شطب مني زكي من النقابة علي ماذا يمكن أن أقوم بشطبها ومني ليست إلا ممثل يؤدي دورة ببراعة واذا عاقبنا مني زكي وأياد نصار بالتالي يكون جريمة .