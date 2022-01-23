إلهام شاهين: فيلم أصحاب ولا أعز مؤدب ومهذب جدا.. فيديو

مفيهوش لمسة

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها حزينة علي ردود الأفعال حول فيلم "أصحاب ولا أعز"، مشيرة إلى أن الفيلم مهذب جدا ولا يوجد به لمسة.

وأضافت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن فيلم أصحاب ولا أعز، لا يوجد به لفظ خارج والصادم به جرأته في كشف الأشخاص أمام بعضهم ومعرفة أسرار بعضهم البعض وما أثر أن الفيلم به مشاهد إثارة وها غير صحيح ومنتقديه لم يشاهدوا الفيلم.

وأوضحت إلهام شاهين، إن الضجة المثارة حول الفيلم غير طبيعية، لافتة إلي أن الأشخاص المشتركين في منصة نتيفليكس يشاهدن الأفلام الأجنبي وبها مشاهد "عراة تماما "وبالتالي أين هي المشكلة عند سماع حوار صادم في فيلم ينطق باللغة العربية.

وتابعت: “ما دخل ما جلس الشعب في نتيفليكس خصوصا أنها قناة أمريكية والفيلم إنتاج لبناني وهذا لا يعني لهم شيء”، لافتة إلي أن المشتركين في نتيفليكس يشاهدون أفلام بها جرأة وإباحية لأنها أفلام أجنبية، وفيلم أصحاب ولا أعز لمن سنهم فوق الـ18 .