بالأبيض..أروي تخطف أنظار متابعيها عبرالإنستجرام

نشرت الفنانة والإعلامية أروي عدة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت فيها أروي وهي تستعرض جمالها ورشاقتها من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ، مرتدية بدلة بيضا بجاكت مرصع بالفصوص الفضية وحذاء من نفس اللون ،وأكملت أناقتها بإكسسورات قليلة من اللون الفضي .

أما من الناحية الجمالية فإعتمدت علي المكيب الناعم المائل المائل الي الترابي وأبرزت جمال عينها بالكحل الأسود ووضعت روج باللن الوردي حتي تظهر طبعيتنان.

وعلقت قائلةً:" “الأمان أعلى منزلةً من الحب، فلا تقترب أبداً حين تنبهر، اقترب فقط حين تطمئن.”.

مما نال إعجاب متابعهيا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعلهم معها ، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي :" حلوة حلا من زمن برنامج رامز حبيبتك"،"ياجمالك"،" اية الحلاوة دية ".