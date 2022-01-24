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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز الاستنجاء باليد اليمنى؟.. الإفتاء توضح

الاستنجاء
الاستنجاء

هل يجوز الاستنجاء باليد اليمنى؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية
 

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الاستنجاء باليد اليمنى مكروه.

هل يصح الوضوء بعد خروج ريح دون استنجاء؟
 

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل يصح الوضوء بعد خروج ريح دون استنجاء؟”.

 

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: نعم يجوز الوضوء فقط بعد خروج الريح دون استنجاء.

 

وأضاف أمين الفتوى: أن الاستنجاء يكون لإزالة عين النجاسة فبمجرد خروج الريح يوجب الوضوء فقط من غير استنجاء.

هل يكفي الاستنجاء للنساء مرة واحدة 
 

تلقت دار الإفتاء سؤالا يقول: "هل يكفى الاستنجاء مرة واحدة للنساء.. لأنى أستنجى كثيرًا بسبب الوسواس وأخاف أن يتبقى أثر للبول؟".
 

وأجاب الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: إن الغالب أن إزالة النجاسة من الممكن أن تتحقق بمرة واحد، لأن الغرض من الاستنجاء هو الطهارة أو إزالة النجاسة.
 

وأوضح أن الاستنجاء يكون بالماء وهذا الأصل، وتكون عدد المرات بحسب القدر الذى يحتاجه الشخص رجلا أو امرأة لإزالة النجاسة، فلو كانت الإزالة تحققت بمرة واحدة فهذا يكفى، وإن احتاجت إلى تكرار الماء يكون حسب الحاجة إليه.
 

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وقال "شلبى": أما بخصوص السائلة: إنه لو ترتب على الاستنجاء إسراف للماء بسبب الوسواس، فإنه يتحقق بأقل ما يجزئ وهو مرة واحدة لإزالة النجاسة وهذا يكفى إن شاء الله ولا تحتاج المرأة إلى تكراره بعد ذلك.
حكم استعمال المناديل الورقية في الاستنجاء
 

وقالت دار الإفتاء في فتوى لها، إنه يجوز شرعًا الاستنجاء بالمناديل الورقية والورق النشَّاف من البول أو الغائط؛ قياسًا على معنى الحجر المنصوص عليه، وانتشارها في هذا العصر كانتشار الحجر في العصور السابقة، وهي داخلة فيما نص عليه الفقهاء من الجامدات الطاهرة؛ كالديباج والخِرَقِ والقطن والصوف، والجلد، ولا يضر كونها لا تزيل أثر النجاسة بالكلية؛ لأن الشأن في الجامدات أن الاستنجاء بها مبنيٌّ على العفو والسعة؛ اختيارًا واستعمالًا، وإزالتها على جهة اليقين مما يتعذّر الوفاء به، وليست من الورق المنهي عن الاستنجاء به؛ لأنها مُعدَّة للاستنجاء أصالة، بل استعمالها أفضل من كثير من الجامدات؛ لأنها أشد في التجفيف والتنشيف، وأبلَغ فـي الإِنْقَاءِ والتنـظيف.
 

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