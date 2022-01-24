الأول من نوعه.. جامعة عين شمس تطلق مشروع الحلول الجينية البحثى والتشخيصي

احتفلت جامعه عين شمس ومركز أبحاث طب عين شمس ، بقصر الزعفران ، بإطلاق مشروع الحلول الجينيه البحثى والتشخيصى ( Lung Matrex).

المشروع يعد الأول من نوعه على الاطلاق ، في احتفالية حضرها أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، أ.د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية و أ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث.

أكد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة أن هذا المشروع سوف يساعد في تحقيق رؤية مصر 2030 من إجراء الأبحاث العلميه التطبيقيه خصوصا على مستوى البحث الجينى التشخيصى والذى يساعد فى تفعيل منظومه الطب المشخص .

أوضح أ.د. هشام الغزالى أستاذ الأورام بكلية الطب ومدير مركز أبحاث طب عين شمس " MASRI" أن مشروع (Lung Matrex) يعتبر أحد مشاريع مركز أبحاث طب عين شمس (MASRI) والذى سيساعد فى التحليل الدقيق الباثولوجى والجينى في مكان واحد لاول مره على الاطلاق في مصر والشرق الاوسط ، بالتعاون بين مركز أبحاث طب عين شمس وشركات الادويه العالميه والمصريه حيث تم فحص كل حالات الأورام الرئه بدقه متناهيه على مستوى الجينات والتحليل الباثولوجى الدقيق لأكثر من 350 جينآ دون تكلفه تماما على المريض المصرى مما سيؤدى إلى تحديد العلاج المناسب لكل مريض على حده بدقه متناهيه مما سينعكس أثره إيجابا على معدلات الشفاء لهؤلاء المرضى وإعادتهم للمجتمع مره أخرى.