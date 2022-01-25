الداودي يترأس اجتماعا لمتابعة أعمال اللجنة العامة لحماية الطفل بقنا

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، اجتماعا موسعاً ، لمتابعة أعمال اللجنة العامة لحماية الطفل ودورها الأساسى فى معالجة وحل مشاكل الأطفال من خلال استراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان ليكون فرداً مؤثراً في المجتمع.

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام لمحافظة قنا ، و العميد هانى الأتربى، مدير إدارة الحماية المدنية، والدكتور صبرى خالد ، وكيل وزارة التربية والتعليم، و حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، والدكتور أشرف كمال، مدير عام جنوب الصعيد للتأمين الصحى، و سميحة سعد، مدير الوحدة العامة لحماية الطفل و رؤساء الوحدات المحلية لمجالس المدن .

ناقش محافظ قنا ، خلال الاجتماع اجراءات تيسير استخراج شهادات الميلاد" ساقط قيد " الخاصة بالأطفال المعثور عليهم و التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوجيه منظمات المجتمع المدنى الموجودة بالقري لمساعدة لجان حماية الطفل في عملية الرصد والإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال للخطر" ختان الإناث – الزواج المبكر".



كما ناقش محافظ قنا ، توفير أطباء لتقديم الدعم الطبي والنفسي للأطفال، و بحث عمل حملات توعوية بالمدارس عن حقوق الطفل و وسائل الاتصال في حالات تعرض الأطفال للخطر وتقديم كافة أوجه الدعم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وصرف الادوية الخاصة بهم من التأمين الصحي، فضلا إلى إنشاء حمام سباحة لقضاء الأوقات الترفيهية والعلاجية الازمة لذوى الهمم .



وأشار محافظ قنا ، إلي ضرورة التعامل الفورى مع أي بلاغات واردة بمقار ومكاتب حماية الطفل المتواجدة بكل الوحدات المحلية وتفعيل دورها في ممارسة المهام المنوطة بها، مؤكداً توفير مناخ آمن للطفل وتنشئته تنشئة صحية سليمة باعتباره هو المستقبل، موضحًا أهمية عدم تعرض الطفل لأي نوع من مظاهر العنف سواء كان عنفًا أسريًا أو عنفًا داخل المدارس لما له من تأثير سلبى فى نفسيته.



وشدد الداودى ، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمواصلة منع ظاهرة انتشار المتسولين واستغلال الأطفال فى أعمال التسول بشوارع مدن المحافظة ، مضيفا أن الإنتشار غير المبرر لظاهرة التسول يشير إلى أنه هناك إدراة وتنظيم لهذه الظاهرة، لذا يجب علينا عدم الالتفات إليهم وعدم إعطائهم أى مساعدات مالية حتى لا نساعدهم على الاستمرار في التسول.

من جانبها استعرضت مدير وحدة حماية الطفل بـ قنا ، جهود الوحدة في مجالات حماية الطفل بنطاق المحافظة خلال عام 2021، حيث أوضحت أنه تم التعامل مع 221 بلاغ من خط نجدة الطفل و 524 حالة تم رصدها وايقاف 13 حالة زواج أطفال وإحباط 30 حالة ختان إناث و التدخل وتقديم الدعم النفسي لـ 14 حالة هتك عرض و استخراج 24 شهادة ميلاد لأطفال معثور عليهم واستخراج شهادة ميلاد لطفلة أنكر الوالد نسبها اليه .

اجتماع لجنة حماية الطفل

اجتماع لجنة حماية الطفل