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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا: المفاوضات النووية مع إيران تقترب من مأزق خطير

إيران
إيران

أعلنت الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات التي تستهدف إنعاش الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بين القوى الغربية وإيران "تقترب من مأزق خطير".

وقالت وزيرة خارجية بريطانيا، ليز تروس، إن "هذه المفاوضات عاجلة والتقدم الذي تحرزه ليس سريعا بالقدر الكافي. نواصل العمل بشراكة وثيقة مع حلفائنا، لكن المفاوضات بدأت تصل إلى مأزق خطير".

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وأضافت: "على إيران أن تختار الآن ما إذا كانت ترغب في إبرام اتفاق، أو أن تكون مسؤولة عن انهيار الاتفاق النووي. ولو انهار الاتفاق النووي ستكون كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

إلي ذلك، ترك عضو كبير في فريق التفاوض الأمريكي مع إيران منصبه، أمس الاثنين، فيما أرجعه تقرير إلى خلافات في الرأي بشأن كيفية المضي قدما.

بريطانيا الاتفاق النووي ايران المفاوضات النووية اخبار ايران الخارجية البريطانية

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