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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أقسى عقوبات في التاريخ.. جونسون يحذر روسيا من مغبة غزو أوكرانيا

بوريس جونسون
بوريس جونسون

كشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن التحضير لعقوبات ضد روسيا في حال غزو أوكرانيا، وصفها بأنها “الأقسى في التاريخ”.

وأكد جونسون في كلمة له بالبرلمان البريطاني، أن الدول الغربية أجمعت على ضرورة الرد على أي هجوم روسي ضد أوكرانيا، عن طريق فرض عقوبات صارمة ستكون “الأقسى على مر التاريخ.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "لن نتردد في تشديد العقوبات ردا على أي إجراء من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

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وفي وقت سابق اليوم، أشار جونسون إلى أن لندن ستدرس إمكانية المساهمة في نشر قوات جديدة ضمن قوات حلف الناتو في أوروبا الشرقية، في حال تصاعدت الأوضاع في أوكرانيا.

وتابع: "إذا غزت روسيا أوكرانيا، فسندرس المساهمة في نشر أي قوات جديدة ضمن حلف الناتو لحماية حلفائنا في أوروبا".

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني عن اعتقاده بأن "جميع مخاوف روسيا بشأن الضمانات الأمنية" يمكن أن تتبدد من خلال دبلوماسية المبادئ، مشيرا إلى إمكانية إيجاد طريق مشترك مع موسكو لتحقيق الاستقرار والأمن المنشود.

رئيس الوزراء البريطاني جونسون عقوبات روسيا أوكرانيا غزو

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