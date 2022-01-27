مشجع كوت ديفوار المثير للجدل يبدي ندمه: مصر فازت بدعوات الـ100 مليون

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشجع كرة قدم ينتمي لمنتخب كوت ديفوار، ويوجه رسالة حادة للجماهير المصرية قبل لقاء المنتخب المصري وكوت ديفوار بلقاء دور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا.

ووجه المشجع في الفيديو المتداول خلال رسالته للجماهير المصرية عقب فوز منتخب بلاده على منتخب الجزائر قبل مواجهة منتخب مصر بأيام، وقال في الفيديو: “متفرحوش هتخرجوا .... يارب متعيطش يوم الأربعاء ياوحش”.

وظهر مجددا ليشارك بمقطع فيديو جديد يعبر فيه عن ندمه عقب خروج منتخب كوت ديفوار على يد منتخب مصر وإقصاء منتخب بلاده، قائلا: “هي دي كرة القدم.. مصر فازت بدعوات ال100 مليون”.



