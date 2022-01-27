علاء نبيل: أداء منتخب مصر يستحق الاحترام.. وكيروش عالج أخطاء المباريات الماضية

قال علاء نبيل، مدرب منتخب مصر الأسبق، إن منتخب مصر كلل مجهوده بعد الأداء الكبير أمام كوت ديفوار، بالتأهل إلى دور الثمانية بكأس أمم إفريقيا، خاصة وأن اللاعبين لم يبخلوا بنقطة عرق خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الفراعنة في ركلات الترجيح.

وأضاف نبيل، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، «لو لم يحالفنا التوفيق في التأهل لسيطرت السعادة على الجماهير أيضًا بعد الأداء المميز، وأداء اللاعبين يستحق الاحترام، ولو كان التأهل جاء بعد أداء سيء لاستمر حزن الجماهير على استمرار سوء الأداء».

وأشار علاء نبيل، إلى أن منتخب مصر استطاع دخول المباراة سريعًا بعد 10 دقائق على انطلاقها، حيث أعاد اللاعبين الأمل للجماهير بأن منتخبنا يمتلك إمكانيات كبيرة، فضلًا عن أداء خط الوسط كان أفضل بكثير عن المباريات الماضية، مشددًا أن التنظيم والتغييرات كانت موفقة للغاية.

وأوضح مدرب منتخب مصر الأسبق، أن كيروش عالج جميع الأخطاء التي وقع فيها خلال المباريات الماضية، مضيفًا «يبدو أنه أخذ بآراء المحللين وسعيد بأنه يتابع الانتقادات لمعالجتها، خاصة وأنه أدار مواجهة كوت ديفوار بنجاح واقتدار».