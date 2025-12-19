صحة الإسكندرية: غلق فوري لمركزين مخالفين للنساء والتوليد

شنت مديرية الصحة بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد بدران، وكيل الوزارة، حملات مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة لضبط المنظومة الصحية بالمحافظة، وذلك تنسيقا مع التعليمات الإشرافية للدكتور هشام ذكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان.

أسفرت الحملات عن تنفيذ قرارات غلق فوري لعدد مركزين للنساء والتوليد لمخالفتهما اشتراطات الترخيص وعدم الالتزام بالمعايير الطبية اللازمة.

وأكد بدران أن المديرية مستمرة في تنفيذ الحملات الرقابية على مدار الساعة، في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة المنظومة الصحية الخاصة، والتصدي لأي مخالفات قد تمس صحة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.

وقالت الدكتورة رشا سيف مدير إدارة العلاج الحر، عن قيام مفتشي العلاج الحر، بعدة حملات مكثفة خلال الإسبوع الحالي للمرور على عدد من مراكز النساء والتوليد ومراكز الحقن المجهري، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية ومعايير الترخيص المعتمدة.

يأتي هذا في إطار تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومرخصة، وبتوجيهات الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.