من فخ التريند إلى قفص الاتهام .. قصة والدة شيماء جمال بعد القبض عليها
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز التعاون الاستثماري وزيادة التبادل التجاري مع زيمبابوي
جوتيريش: نحتاج إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة
إصابة قوية تبعد حارس باريس سان جيرمان عن الفريق الفترة المقبلة
شهيد الواجب مات برصاصة طائشة أثناء عمله.. وزير الصحة ينعى طبيب قنا
الزعل بيكسر القلب | تحذير عاجل من جمال شعبان في هذا الشأن .. فيديو
مجلس إدارة الزمالك يقبل اعتذار الجيزاوي عن تدريب فريق الطائرة
تشكيل بتروجيت لمواجهة الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر
فيفا يعتمد القائمة الدولية للحكام المصريين لعام 2026
وزير الخارجية لنظيره الفرنسي: يجب تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها في غزة
مدبولي: المدن الجديدة وفرت 5 ملايين فرصة عمل
عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء
محافظات

صحة الإسكندرية: غلق فوري لمركزين مخالفين للنساء والتوليد

صورة من داخل أحد المراكز
أحمد بسيوني

شنت مديرية الصحة بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد بدران، وكيل الوزارة، حملات مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة لضبط المنظومة الصحية بالمحافظة، وذلك تنسيقا مع التعليمات الإشرافية للدكتور هشام ذكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان.

أسفرت الحملات عن تنفيذ قرارات غلق فوري لعدد مركزين للنساء والتوليد لمخالفتهما اشتراطات الترخيص وعدم الالتزام بالمعايير الطبية اللازمة.

وأكد بدران أن المديرية مستمرة في تنفيذ الحملات الرقابية على مدار الساعة، في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة المنظومة الصحية الخاصة، والتصدي لأي مخالفات قد تمس صحة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.

وقالت الدكتورة رشا سيف مدير إدارة العلاج الحر، عن قيام مفتشي العلاج الحر، بعدة حملات مكثفة خلال الإسبوع الحالي للمرور على عدد من مراكز النساء والتوليد ومراكز الحقن المجهري، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية ومعايير الترخيص المعتمدة.

يأتي هذا في إطار تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومرخصة، وبتوجيهات الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

الاسكندرية مديرية الصحة محمد بدران وكيل الوزارة حملات مكثفة

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

