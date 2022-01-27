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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير:توجه جديد في علاقات مصر الأفريقية منذ تولي الرئيس السيسي

العلاقات المصرية
العلاقات المصرية الإفريقية

قال رامي زهدي، الخبير فى الشأن الإفريقي، إن العلاقات المصرية الإفريقية فى هذا التوقيت تحظي بالتأثير ونتائج فعالة وملموسة على مستوي كافة الملفات الإفريقية.

وأضاف "زهدي"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، انه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الدولة المصرية توجه بنفسه وإرادته وسياسته نحو مسار جديد من العلاقات المصرية الإفريقية، حيث أنها تحظي بقدر أكبر من الجدية فى التعامل والواقعية لمكانة مصر الإفريقية.

وتابع الخبير فى الشأن الإفريقي، أن تتعاظم الصورة الذهنية لدي المتلقي الإفريقي ناحية مصر سواء الشعوب الإفريقية او المؤسسات الاعتبارية أو المؤسسات الرسمية هناك، لافتا إلى أنهم يرون أن مصر الأن لا تدخر جهدا وتفعل الكثير لكل ما هو فى صالحهم.

وأشار إلى أن مصر لم تترك مجالا لا يمكن أن تشارك فيه فى القارة الإفريقية، متابعا أن العلاقات المصرية الإفريقية تشهد تقدما كبيرا فى كل المجالات.

الخبير فى الشأن الإفريقي العلاقات المصرية الافريقية الملفات الإفريقية الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤسسات الاعتبارية

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