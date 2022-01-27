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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فريق ليوبار يغيب عن مواجهة شبيبة القبائل بكأس الكونفدرالية

صدى البلد

 غاب نادي رويال ليوبار من إيسواتيني عن المواجهة التي كان يفترض أن تجمعه بمضيفه شبيبة القبائل الجزائري اليوم الخميس، في إياب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة كاس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

ونزل لاعبو الشبيبة لأرضية الملعب، فيما عاين حكم المباراة التونسي نعيم حسني، والمراقب الليبي عبد السيد عبد الصادق، غياب لاعبي رويال ليوبار.

وذكرت الإذاعة الجزائرية أن رويال رليوبار، طلب تأجيل المباراة بحجة أنه لازال عالقا في إثيوبيا وتعذر عليه السفر لتركيا ومنها للجزائر بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب اسطنبول.

كانت مباراة العودة بين شبيبة القبائل ورويال ليوبار مبرمجة في الخامس ديسمبر الماضي، ثم تأجلت إلى 20 من نفس الشهر، لتتأجل مجددا بسبب قيود السفر التي فرضتها جائحة كورونا إلى اليوم الخميس.
 

نادي رويال ليوبار شبيبة القبائل الجزائري طولة كاس الكونفدرالية الأفريقية نعيم حسني عبد السيد عبد الصادق

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