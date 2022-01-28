نيسان تستدعي 700 ألف سيارة "روج" بسبب عيوب صناعة

أعلنت شركة نيسان موتورز اليابانية، أنها بصدد استدعاء 700 ألف سيارة من "نيسان روج" من فئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات من إنتاج سنة 2014 وحتى 2016 وذلك بسبب عيوب في الصناعة خاصة بأسلاك لوحة عدادات القيادة.

ووفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، أوضحت نيسان في بيان الاستدعاء أنه بمرور الوقت والاستخدام المتكرر لنيسان روج، يمكن أن تتسرب عوامل مثل الملح والماء من خلال مسند القدمين عند جانب السائق إلى السيارة وتصل إلى الأسلاك الداخلية للعدادت وتؤثر على وظيفتها وتؤدي إلى عدد من المشكلات الأخرى.

ووفقًا لتقرير مقدم إلى الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة بالولايات المتحدة الأمريكية (NHTSA)، يمكن أن يكون من بين نتائج هذا التسريب فشل في وظائف النافذة الكهربائية من جانب السائق أو أدوات التحكم في المقعد الكهربائي، ونور ضوء الإنذار الكهربائي ، والأخطر أنها يمكن أن تسبب رائحة حريق داخل الكابينة وربما حريق فعلي.

مع تتبع التسلسل الزمني للمشكلة التي تقدمت بها نيسان لإدارة المرور، كانت هناك ثلاث "حوادث غير مؤكدة" في سيارات أمريكية ولم تقع أية إصابات، بالإضافة إلى "حادثتين حراريتين" و "حادثتين بسبب خلل حراري" في المركبات بكندا.

أوضحت نيسان موتورز أن المشكلة على الأرجح لن تظهر سوى في 1% من السيارات التي سيتم استدعائها وهي تشمل 305،220 سيارة "روج" تم بناؤها في مصنع رينو سامسونج موتورز في كوريا الجنوبية و 383،726 تم بناؤها في سميرنا ، تينيسي ، بإجمالي 688،946 موديل من 2014 حتى 2016.

قالت نيسان إنها غيرت طريقة تصنيع سيارات روج مع نهاية 2016 ، وبالتالي لن تعاني سيارات روج إنتاج 2017 من هذه المشكلة لأنه تم تلافيها في عملية التصنيع الأحدث، وذكر تقرير NHTSA الحكومي أنه لا توجد أنواع طرز أخرى من نيسان أو إنفينيتي استخدمت نفس عملية التصنيع لسيارات روج موديل 2014 وحتى 2016.