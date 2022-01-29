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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كل ماأقرب لزوجتي تعيط وعايزة أمها تكون موجودة.. مبروك عطية يرد.. شاهد

مبروك عطية
مبروك عطية

تلقى الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي سؤالا يقول صاحبه: “مراتى مصممة إن أمها تكون موجودة فى ليلة الدخلة أنا متجوزها بقالى شهر ولحد دلوقت مش عارف أمارس حقوقي الشرعية لأنها كل مرة بتعيط وعايزة أمها تكون موجودة رأي حضرتك إىه؟”.

 

وأجاب مبروك عطية عن السؤال قائلا: “رأيي من خبرة الحياة والحكمة التى تعلمتها من كتاب ربنا وسنة نبينا إنى لا أتسرع وأقول أمها إيه اللى تبقى معاها وعيب كدا والكلام الفارغ ده".

 

وتابع مبروك عطية “بل لا بأس.. هي كتكوتة صغيرة عايزة تطمن بوجود أمها معاها، تنور أمها وتشرف وهتقعد فى أوضة مجاورة والبنية هتكون مستأنسة بأمها وتعدي الليلة البيضة”.

 

وأضاف مبروك عطية “إيه المشكلة يعنى هى مرتبطة بأمها.. والموضوع ده قلق بالنسبة لها وخوف ويا مامي ، فمامي هتكون جارها أهى هتقولها متخافيش يا حبيبتى مفيش حاجة كلنا كدا، وتسليها وتصبرها لغاية أما تبقى ”داية وماشطة" وساعتها هى هتقول هى الولية دى قاعدة عندنا كاتمة علينا ليه".

 

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واستطرد مبروك عطية “اصبروا وعالجوا الحياة بفن المعالجة، عايزة ماما تقولها عينى أنا أروح اجيبها مش بالموبايل وتقولها أنا جيبتلك ماما يا ست الحلوين، هتيجى مرمية فى حضنها ويا ماما ده عايز يعمل قلة أدب تقولها لا ده مش قلة أدب ده شرع الله وتفهمها والدنيا تعدي إحنا عايزينها تعدي”.

مراتي متجوزة عليا ومقسمة الأسبوع بينا

أجاب الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، على سؤال من رجل يقول "اكتشفت إن مراتي متجوزة عليا وشغالة ممرضة وبتقسم الأسبوع علينا احنا الاتنين.. فماذا أفعل؟

 

واستغفر مبروك عطية، في بداية إجابته على السؤال، الله عزوجل ، قائلا "احنا عشنا لغاية ما شوفنا ست متجوزة على جوزها وبتقسم الأيام بينهم.

وتساءل مبروك عطية: هل هذا يجوز أن يرى الرجل زوجته متزوجة رجل آخر عليه ويعيش بلا أن يحدث له شئ، قائلا: الحمدلله إن محصلش ليك حاجة".

وأكد مبروك عطية، أن الزواج الثاني باطل، ويحق لهذا الزوج من باب أولى أن يسرحها سراحا جميلا ويطلقها، دون تفكير.

وأوضح، أن هذه المرأة لا تستحق إلا مؤخر الصداق نظير دخوله عليها، ويتركها لهذا الزوج الآخر، مختتما إجابته "إنا لله وإنا إليه راجعون".

مبروك عطية زوجتي كل ما أقربلها تعيط وعايزة أمها تكون موجودة عايزة أمها تكون موجودة زوجتي كل ما أقربلها تعيط مراتى مصممة إن أمها تكون موجودة فى ليلة الدخلة مراتي متجوزة عليا ومقسمة الأسبوع بينا

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