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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يحق لابنى إحضار أصحابه للبيت وأخته بقت كبيرة؟.. مبروك عطية:بلاش أفورة

مبروك عطية
مبروك عطية

تلقى الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي سؤالا مضمونه: “هل من حق ابنى إحضار أصحابه البيت وأخته بقت كبيرة؟”.

 

وأجاب مبروك عطية عن السؤال قائلا: لا يمنع الابن أن يأتي بأصحابه فى البيت بعلة أن له  أختا كبرت، فهذا يفتح العيون أكثر.

 

وأشار مبروك عطية إلى أن الولد عندما يقول لأصحابه "أنا مش هقدر أعزمكم عندى لأن أختى كبرت، هيفتح عنين اللى شايفها كأنها أخته فبلاش الأفورة". 

 

وأضاف مبروك عطية "عندما يأتي أصحابه البيت هى تدخل جوه إلا إذا كنتم ساكين فى أوضة واحدة فلا يجوز نهائي أن يدخل حد عندكم" 

 

وتابع مبروك عطية، عندما نهى النبي الناس عن الجلوس فى الطرقات قَالُوا: يَا رسَولَ اللَّه، مَا لَنَا مِنْ مَجالِسنَا بُدٌّ، نَتحدَّثُ فِيهَا-أماكننا لا تسمح باستقبال الناس-، فَقَالَ الرسول: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِس فَأَعْطُوا الطَّريقَ حَقَّهُ –أى في ضرورة – قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال “غَضُّ الْبَصَر، وكَفُّ الأَذَى، ورَدُّ السَّلامِ، وَالأَمْرُ بالْمَعْروفِ، والنَّهْيُ عنِ الْمُنْكَرِ”.

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واستطرد مبروك عطية: لا يمنع ابنك ان يأتى بأصحابه بحجة أن اخته كبرت، هيجى واحد بحجة أنه ناسي المسطرة أو نسي القلم عشان يشوف اللى كبرت دى بقى شكلها إيه، فليه؟!. هما يجوا وهى لا تفتح الباب ولا تقول إزيك يا فلان وتطرقع باللبانة".

زميلي في العمل يسببلي مشاكل كثيرة.. كيف أتصرف معه؟

تلقى الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، وأستاذ الشريعة الإسلامية بجامعه الأزهر سؤالا يقول صاحبه: “عندي في الشغل زميل مؤذي سببلي مشاكل كتير.. أتصرف معاه إزاي؟”.

وأجاب مبروك عطية عن السؤال قائلا: لو الدنيا كلها مؤذية عليك أنت تتعامل معها باقتصاد، نحن نحتاج أن نهدأ ونصلي علي النبي ونتعلم كيف نعامل الناس.

وأضاف مبروك عطية: لا تأخذ صاحب من زمايلك، الزمالة تبدأ مع بداية العمل وتنتهي عند انتهائه ولا تُطلع زوجتك على صاحبك ولا صاحبك على زوجتك.

وأشار مبروك عطية إلى أنه لو كان هذا الزميل المؤذي رأك تخطئ وبلغ عنك، فبذلك يكون نفعك وأنت تقول عليه مؤذي.

وحذر مبروك عطية قائلا: “أوعى تفكر إن زميلك المؤذى ده اللى بيقول إنك اتأخرت هو أذاك من وجهة نظرك لكن أرضى ربه وضميره”. 

تابع مبروك عطية: لكن أفرض أنه بيدورلك على الأذى رغم إنك بتروح قبل ميعاد شغلك بنص ساعة، فالإجابة هى أن يكون التعامل مع المؤذي والمجرم وقتال القتلة بالاقتصاد “كيف حالك .. الحمدلله” فالحياة عاوزة فن تعايش قفّل على الموضوعات الجسيمة بابتسامة وكلمة كويسة.

مبروك عطية هل من حق ابنى يجيب صحابه البيت واخته بقيت كبيرة هل يحق لابنى أن يأتي بأصحابه البيت وأخته قد كبرت إبني عايز يجيب أصحابه البيت وأخته كبرت خلاص حق الطريق زميلي في العمل يسببلي مشاكل كثيرة

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