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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|طرح فرص استثمارية بقطاع المشاتل لدعم مبادرة السعودية الخضراء

الاقتصاد الاخضر
الاقتصاد الاخضر

بحثت ورشة عمل الفرص الاستثمارية للمشاتل في منطقة الرياض التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة بلجنة الزراعة والمياه بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، دور المشاتل في دعم مبادرة السعودية الخضراء من خلال توفير نوعية الاشجار المطلوبة، إضافة إلى مساهمتها في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ودعم مشاريع التشجير بالمنطقة وتوفير فرص العمل للمواطنين.


وأعلنت الوزارة بحسب تقرير نشرته وكالة الانباء السعودية “ واس”في الورشة عن طرح مشاريع استثمارية في قطاع المشاتل بمنطقة الرياض في محافظات (الزلفي – المجمعة- الغاط - المزاحمية) بمساحة تتجاوز (718) ألف متر مربع، وتتوقع الوزارة أن تسهم هذه المشاتل في توفير عدد كبير من الأشجار لدعم مبادرة السعودية الخضراء وتوفير الأشجار الاقتصادية المنتجة الملائمة لطبيعة المملكة, وقالت إن هذه الخطوة ستتبعها أخرى مماثلة في عدد مناطق المملكة حيث سيتم طرح عدد من الفرص الاستثمارية الزراعية والحيوانية.

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وكانت الورشة التي شارك فيها عدد من مديري الإدارات في وزارة البيئة والمياه والزراعة وأدراها رئيس لجنة الزراعة والمياه بغرفة الرياض الدكتور إبراهيم التركي قد أكدت أهمية الاستثمار في القطاع الزراعي في تحقيق مستهدفات (رؤية 2030) ودعم مبادرة السعودية الخضراء والمساهمة في إكثار الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.


وجرى تقديم استعراض للمساحات الخاصة بهذه الفرص في المحافظات وشروط الاستثمار فيها، حيث تم التأكيد على أهمية دورها في تنمية الغطاء النباتي ودعم أعمال مشاريع التشجير بالمنطقة والمحافظة على البيئة والمقدرات الطبيعية وأثرها المهم في تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين اضافة إلى دورها في إنتاج شتلات ذات نوعية عالية من المحاصيل البستانية لتحقيق الأمن الغذائي.
 

مال واعمال مال واعمال واستثمار الاقتصاد الاخضر وزارة البيئة والمياه والزراعة

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