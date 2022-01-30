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إلهام أبو الفتح
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توك شو

إسلام أبو يوسف: مصر تطبق 4 معايير دولية لجودة الرعاية الصحية |فيديو

الدكتور إسلام أبو
الدكتور إسلام أبو يوسف

قال الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إن الهيئة تم تشكيلها بموجب قانون عام 2018 للتأمين الصحي الشامل، وهي المسئولة عن وضع معايير الخدمات الصحية بالتأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى أنها المنوطة بتقييم مقدمي الخدمة واعتمادهم بالهيئة.

وأضاف الدكتور اسلام أبو يوسف، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الهيئة تعتمد الرقابة المتواصلة على المنشآت التي تم تسجيلها بمنظومة التأمين الصحي الشامل، منوها إلى أن هناك 4 معايير معتمدة دوليا لجودة الرعاية الصحية مطبقة في مصر، معلقا: "هذا يعتبر سبقا أن مصر تعتمد 4 معايير في عام واحد".

وأوضح "أبو يوسف" أن هذه المعايير تضم معايير للعلاج الطبيعي، ومراكز التحاليل، مؤكدا أن هذه المعايير تتم تطبيقها في محافظات المرحلة الأولى من التأمين الصحي.

وتابع أن تسجيل المنشأة يكون في خلال 3 سنوات، ومصر لديها 34 منشأة معتمدة حتى الآن.

الدكتور إسلام أبو يوسف برنامج 8 الصبح هيئة الاعتماد والرقابة الصحية نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية توك شو

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