لخطف الفرعون.. برشلونة يراقب أزمة محمد صلاح مع ليفربول

أكد تقرير صحفي، أن إدارة نادي برشلونة برشلونة الإسباني، تراقب أزمة تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وذكرت صحيفة “elnacional” الإسبانية أن إدارة نادي برشلونة تراقب وضع محمد صلاح مع ليفربول، حيث ينظر خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني إلى صلاح كبديل مناسب لتعويض ليونيل ميسي الذي انضم إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، كما أنه سيكون الخيار الأمثل للفريق حال فشل ضم هالاند لاعب فريق بورسيا دورتموند.

تابعت الصحيفة، أن محمد صلاح يشعر بخيبة أمل بسبب عدم تقديم إداره ليفربول عرضا غير مناسبا لقيمته كنجم كبير، حيث طلب “مو” من إدارة الريدز تقديره بالشكل الذي يستحقه.

أشارت الصحيفة، إلى أنه ليس من المستبعد أن يبدأ محمد صلاح مغامرة جديدة في مكان آخر، وفي منافسة جديدة تمامًا بالنسبة له، كما أنه ليس سرا أن علاقته بالمدرب الألماني يورجن كلوب ليست جيدة.

أوضحت الصحيفة، إلى أن نادي ليفربول قد يضطر لبيع محمد صلاح الصيف المقبل حال عدم التوصل لاتفاق للتجديد، لتجنب رحيله مجانا في صيف 2023.

ويتواجد محمد صلاح “حاليا” رفقة منتخب مصر، لخوض بطولة أمم إفريقيا، التي تقام في الكاميرون.

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة مساء، على ملعب أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

