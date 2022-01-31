ضحايا التسمم.. تشريح جثة طفلة والاستعلام عن حالة أشقائها الثلاثة بأطفيح

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول مصرع طفلة وإصابة 3 أشقائها نتيجة تعرضهم للتسمم بعد تناولهم وجبة فاسدة بدائرة مركز شرطة أطفيح.

وأمرت النيابة بتشريح جثة الطفلة وإعداد تقرير طبي بحالتها، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من ذلك، وكذلك الاستعلام عن الحالة الصحية لأشقائها تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الحادث، واستدعاء أهليتهم لسؤالهم حول الواقعة ، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث.

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال 4 أشقاء مصابين بحالة تسمم وقد لفظت طفلة منهم تبلغ من العمر 3 سنوات أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ بالفحص وسؤال أهلية المتوفين والمصابين أفادوا تناولهم وجبة فاسدة.



وكشفت التحريات الأولية أن الأطفال تناولوا عدة أشياء ولم يثبت أن وجبة الفسيخ الأخيرة سبب التسمم حتى الآن، وجري التحفظ على جثة الطفلة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.